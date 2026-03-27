L'ancien Diable Rouge, Mike Verstraeten, souffre d'un cancer de la gorge : "Je suis un guerrier"

L'ancien Diable Rouge, Mike Verstraeten, souffre d'un cancer de la gorge : "Je suis un guerrier"

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Dans De Tafel van Gert, l'ancien Diable Rouge Mike Verstraeten a raconté qu'il lutte contre un cancer de la gorge.

Mike Verstraeten, d’ordinaire toujours très fort et combatif, est venu livrer un témoignage émouvant dans De Tafel van Gert. L’ancien Diable Rouge, aujourd’hui âgé de 58 ans, a révélé qu’il était atteint d’un cancer de la gorge.

"C’est le genre de chose dont on ne parle pas facilement, car je préfère largement parler de la vie. Je suis un guerrier, je suis aussi 'Iron Mike' dans ce combat-là", a confié l’ex-footballeur.

"Ton corps est un temple, il faut en prendre soin. Je suis quelqu’un de flamboyant, mais cela fait des années que je prends des vitamines."

Adopter un mode de vie sain est primordial à ses yeux : "Je mange sainement, je m’entraîne, j’y fais vraiment attention. Ce qui m’importe, c’est de prolonger ma vie, de rester en forme le plus longtemps possible et de bien vieillir."

Le plus dur semble désormais derrière lui, même si l’incertitude reste présente. "Dans une situation pareille, on ne peut jamais parler de guérison complète, mais c’est sous contrôle," a-t-il souligné. "Si je reste très enroué pendant deux ou trois semaines sans amélioration, je prends plus de vitamines et je me repose." 

Des mots forts

Mike Verstraeten garde malgré tout un mental de battant et refuse de baisser les bras. Il compte continuer à se battre. "On ne se bat pas pour la mort, mais pour la vie", a-t-il conclu.

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