Moussa Ndiaye vers un transfert définitif à Schalke 04 ? Le point sur la situation

Moussa Ndiaye vers un transfert définitif à Schalke 04 ? Le point sur la situation
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Moussa Ndiaye plaît à Schalke 04, où il évolue actuellement en prêt. Un transfert est-il cependant envisageable ?

Selon le BILD, un transfert définitif vers Schalke 04 semble difficile à concrétiser. Le club allemand a recruté Ndiaye sous la forme d’un prêt sans option d’achat, ce qui signifie qu’une collaboration à plus long terme ne pourrait être envisagée qu’en échange d’une indemnité de transfert importante.

Le joueur est encore lié à Anderlecht jusqu’en juin 2028. Sa valeur marchande est actuellement estimée à trois millions d’euros selon Transfermarkt. Anderlecht aurait d’ailleurs clairement fait savoir qu’un départ ne serait envisageable qu’en cas d’offre conséquente.

En interne, le club reste convaincu que le jeune défenseur possède encore une belle marge de progression. Le staff sportif ne compte donc pas s’en séparer facilement, d’autant plus à une période où il est important de conserver un effectif étoffé.

La situation à Schalke 04

Le transfert dépendrait aussi de la suite de la saison de Schalke 04. Ce n’est qu’en cas de montée que le dossier pourrait être ouvert, mais les conditions resteraient malgré tout difficiles à réunir.


Sans promotion, un séjour prolongé en Allemagne semble peu probable. Pour Moussa Ndiaye, il faudra attendre la fin de saison pour voir dans quelle direction évolueront les discussions.

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