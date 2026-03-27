Anderlecht aurait fermé les yeux sur plusieurs signaux préoccupants lors de la visite médicale de Danylo Sikan

La saison de Danylo Sikan est (quasi certainement) terminée. L'Ukrainien souffre d'une pubalgie au niveau de l'aine. Le RSC Anderlecht aurait-il dû anticiper cette situation ?

Danylo Sikan manque déjà à l’appel dans la sélection d'Anderlecht depuis plusieurs semaines. Il y a quelques jours, le club bruxellois a annoncé qu’un problème médical était à l’origine de cette absence.

L’attaquant ukrainien souffre d’une pubalgie au niveau de l’aine. Un traitement par infiltrations a été entamé, mais il n’a pas donné les résultats espérés.

Des signaux d’alerte lors de la visite médicale

La décision définitive n’a pas encore été prise, mais une opération devient de plus en plus nécessaire. Ce qui signifierait que la saison de Sikan serait terminée.

Anderlecht aurait-il pu éviter cela ? Het Laatste Nieuws affirme que plusieurs signaux d’alerte étaient apparus lors de la visite médicale de l’attaquant. Malgré cela, Olivier Renard a décidé d’aller au bout du dossier.



Anderlecht avait besoin de renfort en attaque et Danylo Sikan était la seule option sur la table. Olivier Renard a finalement déboursé quatre millions d’euros en sachant que le risque était important.