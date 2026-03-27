Les affiches des finales des barrages européens sont connues : le résumé de la soirée

Les affiches des finales des barrages européens sont connues : le résumé de la soirée
Photo: © photonews

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Les quatre affiches des finales européennes des barrages de qualification pour la Coupe du monde 2026 sont connues.

L'Italie s'est imposée face à l'Irlande du Nord sur le score de 2-0 grâce à des buts de Sandro Tonali (56e) et de Moise Kean (80e). Les hommes de Gennaro Gattuso affronteront la Bosnie-Herzégovine en finale. Edin Džeko et ses coéquipiers ont égalisé en toute fin de match (86e) contre le pays de Galles (1-1) avant de finalement s'imposer aux tirs au but.

Le Danemark s'est facilement imposé contre la Macédoine du Nord (4-0). Le coéquipier de Romelu Lukaku à Naples, Rasmus Højlund, était titulaire mais n'a pas marqué. Mikkel Damsgaard (49e), Gustav Isaksen (58e et 59e) et Christian Nørgaard (75e) sont les buteurs dans cette rencontre. Les Danois affronteront la République tchèque en finale. Patrik Schick et ses coéquipiers sont venus à bout de l'Irlande aux tirs au but après avoir égalisé (2-2) en fin de partie grâce à Ladislav Krejčí (86e). Les Tchèques avaient été menés 0-2 en première période.

La Turquie en finale face au Kosovo et la Suède contre la Pologne

La Turquie, qui jouait plus tôt dans la soirée, s'est imposée sur le plus petit des scores contre la Roumanie (1-0). Un but de Ferdi Kadıoğlu sur une sublime passe décisive d'Arda Güler (54e) a permis aux Turcs de valider leur billet pour la finale. Les hommes de Vincenzo Montella affronteront le Kosovo, qui a éliminé la Slovaquie après un match fou (3-4).

La Suède s'est également qualifiée pour la finale. Les Suédois sont venus à bout des Ukrainiens (3-1) grâce à un triplé de Viktor Gyökeres (6e, 51e et 73e). En finale, le pays qui avait pourtant réalisé de très mauvaises qualifications affrontera la Pologne, qui s'est imposée contre l'Albanie (2-1), notamment grâce à un but de Robert Lewandowski (63e).

Les finales se disputeront mardi soir. Toutes les équipes européennes qualifiées pour la Coupe du monde 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada, seront alors enfin connues

Lire aussi… L'Italie s'en sort et n'est plus qu'à un match du Mondial

Les affiches :

Bosnie-Herzégovine - Italie (20h45)
République tchèque - Danemark (20h45)
Kosovo - Turquie (20h45)
Suède - Pologne (20h45)

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Pologne Pologne 2-1 Albanie Albanie
Danemark Danemark 4-0 Macédoine Macédoine
Slovaquie Slovaquie 3-4 Kosovo Kosovo
Italie Italie 2-0 Irlande du Nord Irlande du Nord
République tchèque République tchèque 2-2 Irlande Irlande
Ukraine Ukraine 1-3 Suède Suède
Pays de Galles Pays de Galles 1-1 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
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