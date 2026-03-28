Force de la nature de la dernière saison de Pro League, il a refusé le Congo : "J'étais sous le choc"

Le Congo reste très actif pour convaincre les joueurs binationaux d'évoluer avec les Lépoards. Ezechiel Banzuzi a été convoité mais reste pour l'heure fidèle aux Pays-Bas.

Ezechiel Banzuzi jouait déjà avec les U21 néerlandais lorsqu'il évoluait à Louvain. Son transfert à 16 millions du côté de Leipzig a encore fait grimper sa cote au pays. C'est dire l'étonnement lorsqu'il a été appelé par la République démocratique du Congo.

"Je n’avais même pas réalisé que j’avais reçu l’invitation", commence Banzuzi au micro d'ESPN. le joueur explique avoir pris connaissance de la sélection du Congo par l’intermédiaire de son entourage.

"Je crois qu’ils s’en occupent. J’étais un peu sous le choc, mais c’est gentil de la part de la fédération congolaise de s’intéresser à nous", poursuit l'ancien Louvaniste, occupé à prendre ses marques en Bundesliga.

Pas une décision définitive

L'appel du pays de ses ancêtres l'a touché, mais pas encore poussé à changer de nationalité sportive : "Pour l’instant, je suis ici et je me concentre sur l’équipe des Pays-Bas des moins de 21 ans et sur mon parcours".



Les U21 néerlandais sont malgré tout dans le dur avec cette défaite 3-2 en Norvège, qui les éloigne encore un peu plus de l'Euro espoirs. Son sélectionneur Michael Reiziger espère en tout cas pouvoir continuer à pouvoir compter sur lui : "J’espère qu’il suivra ses recommandations. Je vois en Banzuzi un joueur très intéressant, un profil rare aux Pays-Bas. J’espère qu’il terminera son aventure avec les Espoirs et qu’il ne prendra pas une décision trop hâtive".