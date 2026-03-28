"Il y a eu des contacts" : un ancien de l'Union avoue avoir discuté avec Anderlecht l'été dernier

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Photo: © photonews

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Charles Vanhoutte vit sa première expérience à l'étranger du côté de Nice. Le milieu de terrain a un temps été lié à Anderlecht.

Charles Vanhoutte a tout gagné avec l'Union avant de quitter le Parc Duden pour la Croisette de Nice. D'autres options étaient sur la table : “Plusieurs clubs se sont renseignés. Il y avait de l'intérêt d'un grand club grec, je pouvais partir en MLS,...", explique-t-il au Nieuwsblad.

Anderlecht a également manifesté de l'intérêt. “Il y a eu des contacts, mais l'étranger avait ma préférence. La piste Anderlecht n'a jamais été concrète”, reconnaît-il très honnêtement.

Un joueur condamné à rester dans l'ombre ? 

Charles Vanhoutte n'a jamais été le joueur faisant le plus parler de lui lors de sa carrière, c'est notamment dû à son rôle sur le terrain. Cela s'est encore confirmé lors du mercato : “Apparemment, je ne suis pas un footballeur sexy”, plaisante-t-il. 

Les clubs ont des préférences claires sur le marché des transferts. “De nos jours, ils cherchent d'abord de jeunes joueurs sur lesquels ils peuvent encore réaliser une grosse plus-value. Je suis conscient que je ne corresponds pas totalement à ce profil”.


Malgré cela, l'ancien joueur du Cercle de Bruges et de Tubize s'est offert sa toute première aventure à l'étranger. Même si les derniers mois ont été compliqués en France et que la concurrence est rude en sélection, Vanhoutte croit encore pouvoir prendre part à la Coupe du Monde.

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