"Mes chances sont minces" : ce Diable Rouge s'inquiète pour le Mondial

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat
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"Mes chances sont minces" : ce Diable Rouge s'inquiète pour le Mondial

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Charles Vanhoutte poursuit sa progression en Ligue 1 à Nice. L'ancien milieu de l'Union n'a pas été retenu pour ce stage aux États-Unis.

Charles Vanhoutte est conscient que le milieu de terrain de la Belgique est bouché. "De Bruyne, Tielemans, Vanaken et Onana sont, sauf blessure, des certitudes pour la Coupe du monde", déclare-t-il avec lucidité à Het Laatste Nieuws. "Raskin s'est mis en évidence grâce à ses matchs de qualification."

En plus de ça, le réservoir de joueurs est encore plus large, mêlant expérience et jeunesse. Vanhoutte cite Axel Witsel, Romeo Lavia et Nathan De Cat... qui frappent à la porte. "Il y a énormément de qualité au milieu de terrain", reconnaît-il.

Vanhoutte croit en ses chances

Selon Vanhoutte, le sélectionneur Rudi Garcia devra faire des choix. "Moi, je prendrais sept milieux de terrain", ajoute-t-il en souriant.

"À l'entraînement, je n'ai pas eu l'impression de ne pas être à la hauteur. Des joueurs comme De Bruyne ou Doku sont techniquement exceptionnels, mais moi aussi j'ai mes atouts : la grinta, l'agressivité et le fait de tout donner chaque jour."

Lire aussi… Kevin De Bruyne annonce une bonne nouvelle avec les Diables Rouges et vole au secours de Romelu Lukaku
Décrocher une place pour la Coupe du monde 2026 s'annonce compliqué, mais Vanhoutte continue d'y croire. "Mes chances sont minces, mais j'y crois. La Coupe du monde serait un moment exceptionnel dans ma carrière."

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