"Les supporters n'ont pas été gâtés" : qu'attendre du Standard et de Charleroi durant les Playoffs ?

Charleroi et le Standard disputeront à nouveau les Europe Playoffs cette saison. Qu'espérer de leur part lors des dix derniers matchs ?

Le Standard et Charleroi débuteront ces Playoffs avec respectivement un et quatre points de retard sur Genk. Si le Sporting reste sur une victoire finale dans cette compétition la saison dernière, les Rouches ont montré qu'être décroché assez rapidement pouvait être synonyme d'une fin de saison très longue.

"Les deux clubs wallons ont suivi des trajectoires très différentes. Je ne m'attendais pas, en début de saison, à ce que le Standard flirte durant toute la phase classique de la compétition avec la sixième place. Mais j’étais persuadé, il y a un mois et demi encore, que Charleroi terminerait dans le top 6, à la cinquième ou sixième place, avant de tout foirer sur un match, celui disputé face au Cercle", estime Philippe Albert dans SudInfo.

Conclure la saison sur une bonne note

Qu’attendre des deux équipes ? "Elles devront d’abord veiller à se faire plaisir et faire plaisir à leurs supporters qui, au Mambourg, n’ont pas été gâtés depuis le mois de février, et à Sclessin ne l’ont pas été du tout depuis le début de saison".

Mais pour cela, il faudra impérativement relever la tête : "Charleroi a confirmé à Zulte Waregem qu’il était sur la pente descendante et le Standard, contre Westerlo, qu’il ne parvenait pas à dominer, à domicile, des équipes à sa portée et qu’il était globalement plus à l’aise en déplacement".



Pour Albert, ces Playoffs ne sont pas joués d'avance : "Si Genk en sera le grand favori, je ne comprends pas comment le club limbourgeois n’a pas réglé son problème de gardien. Avec Van Crombrugge à la place de Lawal, cette équipe aurait bien davantage encore poussé Anderlecht dans ses derniers retranchements".