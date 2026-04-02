Après la catastrophe, Gianluigi Donnarumma réagit : "J'ai pleuré"

L'Italie a été éliminée aux tirs au but en barrages européens pour la Coupe du Monde 2026. Pour la troisième fois consécutive, la Squadra ne sera pas au Mondial. Gianluigi Donnarumma a réagi pour la première fois à ce séisme.

Il a tout fait pendant 120 minutes pour éviter que l'Italie, réduite à 10 à la demi-heure, craque face aux assauts bosniens. Mais durant la séance de tirs au but, Gianluigi Donnarumma n'est pas parvenu à être décisif. Le gardien de but de Manchester City ne vivra donc pas son premier Mondial.

L'Italie ne s'est plus qualifiée pour une Coupe du Monde depuis 2014, et n'a plus disputé de match à élimination directe en Coupe du Monde depuis... la finale de 2006. Une situation absolument dramatique pour le football italien.

Gianluigi Donnarumma avait été très critiqué en Italie

Donnarumma a réagi, 24 heures après cette élimination, sur ses réseaux sociaux. "Hier soir, après le match, j'ai pleuré. J'ai pleuré de déception, car nous n'avons pas réussi à mener l'Italie là où elle mérite d'être. J'ai pleuré de la profonde tristesse que je ressens, tout comme l'ensemble de la Squadra Azzurra", lit-on.

"Les mots sont bien peu de choses à présent, c'est vrai. Mais je ressens une chose au plus profond de moi, et je tiens à la partager avec vous : après une telle déception, nous devons trouver le courage de tourner la page, une fois de plus. Et cela exige beaucoup de force, de passion et de conviction", continue Gianluigi Donnarumma.

"Gardez toujours espoir ; c'est le moteur qui nous permettra d'avancer. Car la vie sait récompenser ceux qui se donnent à fond, sans retenue. Et c'est là que nous devons recommencer. Ensemble. Une fois de plus".





S'il avait été excellent durant la rencontre face à la Bosnie-Herzégovine, l'attitude de Donnarumma durant la séance de tirs au but a déclenché une vague de critiques en Italie. Il aurait ainsi tenté de déstabiliser l'équipe adverse, notamment en essayant de détruire le papier sur lequel le gardien bosnien avait des notes sur les tireurs italiens.