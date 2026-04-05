🎥 Quelle image : quand Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku inspirent... Jannik Sinner et Zizou Bergs

Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne et le photographe Bruno Fahy ont inspiré le monde entier, ce soir de 2014 lors de Belgique - États-Unis. Douze ans plus tard, le meilleur joueur belge de tennis, Zizou Bergs, reproduit la célébration avec... le numéro 2 mondial, Jannik Sinner.

La célébration de Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne lors du match face aux États-Unis en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2014 a fait le tour du monde, et est depuis devenue la célébration signature des deux hommes.

Immortalisée par le photographe Bruno Fahy et couverture de son livre Arrêts de jeu, l'image aux mille symboles est fréquemment repartagée depuis douze ans et a inspiré d'autres célébrations similaires, aussi dans d'autres sports.

Ce fut encore le cas, ce dimanche, au Masters 1000 de Monte-Carlo en tennis, où une paire surprise était inscrite en double : le numéro 1 belge Zizou Bergs, et le numéro 2 mondial Jannik Sinner.

De bruyne x lukaku avec cette célébration 😍😍 pic.twitter.com/8HwvpbuCTJ — ElGli1898🔴⚪️ (@ElGli1898) November 6, 2022

Quand Zizou Bergs et Jannik Sinner célèbrent comme Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne

Vainqueurs du Tchèque Tomas Machac et du Norvégien Casper Ruud au premier tour, les deux joueurs ont célébré à la manière de Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne.





Une belle image, et une inspiration que Zizou Bergs a probablement apprise à Jannik Sinner. Espérons qu'ils pourront la reproduire après leur deuxième tour, qui les opposera au Français Manuel Guinard et à l'Italien Guido Andreozzi.