La pression s'accentue au Club de Bruges : "De l'énergie négative"

Les Champions' Play-offs ont commencé. L'Union a d'emblée empoché les trois points, ce qui met un peu plus de pression sur le match entre le Club de Bruges et le RSC Anderlecht.

Le RSC Anderlecht peut immédiatement réduire l'écart avec Saint-Trond et continuer à rêver de la troisième place dans les Champions Play-offs. Pour le Club de Bruges, une victoire est devenue encore plus importante après le succès de l'Union, qui est désormais à 4 points.

La pression monte au Club de Bruges

Avant même le coup d'envoi, du côté du Club de Bruges, la direction avait déjà fait passer un message clair : le titre est une obligation cette saison. Après la deuxième place de l'an dernier, cette fois, c'est une question de devoir pour les Brugeois, entend-on.

Les analystes sont partagés sur la question. "Ça apporte en tout cas de la clarté », a ainsi estimé Hugo Broos dans De Zondag. "Connaissant le président, ils sauront ce qu'ils doivent faire lors des dix prochains matches".

Énergie positive ou négative au Club de Bruges

"Mais sortir avec ce message juste avant le début des play-offs met évidemment une pression supplémentaire. Cela place peut-être l'adversaire dans une position un peu plus confortable", a ajouté l'ancien coach du Club de Bruges.



Un sentiment partagé par Nordin Jbari : " Commencer les play-offs en disant qu'on doit être champion ? C'est de l'énergie négative. Il est plus malin de dire qu'on veut toujours gagner, en tant que Club de Bruges. Ça, c'est de l'énergie positive".