Le Club de Bruges annonce le départ d'un joueur en fin de saison

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Sem Audoor, le frère de Lynnt Audoor, va quitter le Club de Bruges au terme de cette saison. Il évoluait avec le Club NXT et ne recevait pas sa chance en équipe A.

Les supporters du Club de Bruges connaissent bien Lynnt Audoor : le milieu de terrain de 22 ans est un membre à part entière du noyau A et est apparu à 11 reprises cette saison avec l'équipe A des Blauw & Zwart. Mais son frère Sem a moins de temps de jeu.

Lui aussi formé au Club, Sem Audoor, frère jumeau de Lynnt, est un titulaire régulier en Challenger Pro League.

Cette saison, il a disputé 18 matchs (3 buts, 2 passes décisives) avec le Club NXT. Mais son contrat arrive à expiration en juin.

À 22 ans, il se rapproche de l'âge qui ne lui permettra plus de jouer pour les U23 brugeois. Le Club a donc décidé de ne pas prolonger son contrat en fin de saison. Sem Audoor quittera donc le FC Bruges en fin de saison.

Après 16 saisons passées au Club, Sem Audoor n'aura donc pas réussi à percer en équipe A, où il n'a pas joué une seule minute. On ignore encore où il évoluera la saison prochaine.



