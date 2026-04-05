"M. Verboomen est venu s'excuser" : Hans Cornelis très frustré après la défaite de Charleroi

Hans Cornelis s'est exprimé au micro de DAZN après la défaite des Zèbres contre Westerlo (2-0). L'entraîneur est déçu et se sent lésé par l'arbitrage.

Alors que le score était de 1-0 en faveur de Westerlo, un fait de match a eu lieu à l'heure de jeu. L’arbitre a sifflé une faute de Josimar Alcocer en faveur de Charleroi. Etienne Camara, averti quelques instants plus tôt, est allé protester auprès de M. Verboomen, qui n’a pas apprécié et a décidé de le sanctionner d’un deuxième carton jaune.

Hans Cornelis était frustré après le coup de sifflet final : "M. Verboomen a fait une erreur. À 10, en perdant 1-0, c'est compliqué. Puis Romsaas rate son 1 contre 1 et Westerlo met le second but. Ce carton rouge est ridicule."

L'arbitre est d'ailleurs venu lui-même dans les vestiaires pour assumer son erreur, a révélé l'entraîneur avant d'ajouter : "Je suis fier de mes joueurs, ils se sont créé de grosses occasions. Mais il faut les marquer. Si tu ne siffles pas le penalty sur Bernier, alors la VAR doit le siffler. J'en ai vu beaucoup de semblables qui l'ont été. C'est compliqué de comprendre."

Il reste malgré tout positif : "Je ne vais pas laisser le groupe seul. Ils ont montré de bonnes choses, nous allons les booster jusqu'au bout."

Vendredi prochain, le Sporting de Charleroi recevra l'Antwerp. Le Great Old, qui s'est également incliné ce weekend (face à Genk 1-2), voudra tout comme les Zèbres remporter un premier match dans ces Europe Play-offs. Charleroi, 5e des PO2 avec 17 points, est à sept unités du KRC Genk, 1er, tandis que l'Antwerp est 4e, avec 18 unités.





Issame Charaï heureux

L'entraîneur de Westerlo est, lui, évidemment très satisfait : "Je suis très content de la victoire, et de la manière dont nous avons géré la rencontre. J'ai vu bon nombre de choses positives ce soir. Cependant, nous devons nous améliorer sur certains points. Les ballons étaient trop facilement joués au milieu par Titraoui. Nous devons être plus secs, plus intenses et mettre plus de pressing."