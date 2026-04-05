"Son rôle est très important" : Sébastien Pocognoli se confie sur sa relation avec son président

Après des débuts compliqués, Sébastien Pocognoli commence à s'installer à l'AS Monaco. L'entraîneur belge s'est exprimé sur sa relation avec le président du club français, Dmitri Rybolovlev.

Si beaucoup criaient déjà à son licenciement il y a quelques semaines, les choses semblent désormais avoir bien changé à l'AS Monaco. En attendant le résultat du match de ce soir entre l'AS Monaco et l'OM, les Monégasques sont sur une série de six victoires de suite en Ligue 1.

Malgré les mauvais résultats avant cette nouvelle dynamique positive, il ne semble pas y avoir eu de tension entre Sébastien Pocognoli et le président Dmitri Rybolovlev. "Son rôle est très important pour moi, mais je pense aussi pour tous les membres du club", déclare-t-il en conférence de presse.

Une bonne relation

"Avant tout, c’est quelqu’un qui veut que l’ensemble du club fonctionne bien. Il est attentif à tout ce qui se passe ici. On a des échanges, comme je pense tous les coachs en ont avec leur président et la direction, et ils sont toujours orientés vers la progression des choses : des conseils, pas seulement sur le football mais aussi sur tout ce qui englobe la gestion", poursuit-il.

Le président apporte de l'aide au club de par son expérience selon le coach belge : "C’est très intéressant car il a beaucoup d’expérience. Lorsqu’on a des résultats, cela part d’un travail collectif. Le président est en haut de la pyramide, tout découle jusqu’au terrain."



"Si on trouve un alignement sur tout, les joueurs sont performants. Et si on est performant, tous les étages de la pyramide sont heureux car on partage tous le même objectif : gagner les matchs, être performant et prendre du plaisir grâce à ça," conclut-il.