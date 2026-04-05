Un jeune talent africain cité à la RAAL

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La RAAL suivrait de près le jeune talent malien Abdoulkader Diarra. Il évolue actuellement au pays.

Selon les informations de Africa Foot, la RAAL suivrait de près la progression du jeune défenseur central malien Abdoulkader Diarra. Gaucher, Diarra évolue en D1 malienne, au Derby Academy.

Un défenseur malien vers la RAAL ?

Abdoulkader Diarra s'est mis en évidence lors de la Africa Challenge Cup, remportée par son équipe. Derby est actuellement 10e de Ligue Pro malienne.

Âgé de 19 ans, le Malien n'a pas encore de contrat professionnel et est donc une opportunité.

Surnommé « Matić » au pays, en référence au milieu central croate Nemanja Matić, qui a fait les beaux jours de Chelsea et Manchester United, Abdoulkader Diarra se distinguerait selon les médias africains par ses qualités physiques et sa relance assez propre.