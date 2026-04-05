Une saison ratée si Bruges n'est pas champion ? "Il faut l'admettre si une autre équipe a été exceptionnelle"

Pourra-t-on parler de saison ratée si le Club de Bruges n'est pas champion ? Cela dépendra de la performance réalisée en Play-Offs, selon Hans Vanaken, qui se souvient de la saison dernière et du 23/30 qui n'a pas suffi.

Le Club de Bruges ne débutera ses Champions Play-Offs que ce lundi par un choc face au Sporting d'Anderlecht. Les Blauw & Zwart sont immédiatement dans l'obligation de gagner, l'Union ayant battu Saint-Trond ce samedi.

Pour le Club de Bruges, ces Play-Offs seront une nouvelle fois terriblement importants, puisque le club de la Venise du Nord ne veut pas voir l'Union remporter un second titre consécutif.

Mais le titre est-il une obligation en soi pour Bruges ? Dans un entretien accordé à nos confrères de Het Nieuwsblad, Hans Vanaken s'est livré. "J'ai vu récemment une vidéo d'un joueur de basket qui s'est emporté lors d'une conférence de presse parce qu'un journaliste estimait qu'il avait échoué. Je le comprends."

Le Club de Bruges est-il obligé d'être champion ?

"Parfois, l'adversaire est tout simplement meilleur. C'était le cas l'an dernier. Avec 23 points sur 30 en séries Play-Offs, on est quasiment assuré de remporter le titre. Il faut alors admettre qu'une équipe a réalisé une performance exceptionnelle. Nous aurions tout aussi bien pu remporter les confrontations directes contre l'Union, Chems (Talbi, ndlr) ayant manqué plusieurs occasions franches face à l'Union."



Vanaken résume. "Le titre est notre objectif principal, mais si nous réalisons un autre parcours en Play-Offs comme celui de l'an dernier, on ne peut tout de même pas parler d'une saison ratée", a conclu le Diable Rouge.