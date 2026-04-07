Charleroi communique... pour dénoncer l'exclusion d'Etienne Camara, et rappeler à l'ordre le corps arbitral

Alors qu'une communication était attendue après le licenciement de Hans Cornelis, le Sporting Charleroi a publié un communiqué pour dénoncer la carte rouge reçue par Etienne Camara à Westerlo.

Après la défaite à Westerlo et un dixième match consécutif sans victoire, le Sporting Charleroi a pris la décision de licencier Hans Cornelis, ce mardi.

Un revers pour débuter les Europe Play-Offs causé, en partie, par l'exclusion d'Etienne Camara, qui a reçu sa deuxième carte jaune en venant, visiblement, contester les propos de l'arbitre. Une exclusion pointée du doigt par Hans Cornelis, qui réagissait à son éviction du club zébré.

Quelques minutes plus tard, la direction du Sporting Charleroi a publié un communiqué dans lequel elle s'est également exprimée sur cette décision, qu'elle conteste.

"Le Sporting de Charleroi tient à exprimer son étonnement suite à l’exclusion d’Etienne Camara lors de la rencontre face à Westerlo, disputée le samedi 4 avril dans le cadre de la première journée des Europe Play-Offs 25/26. Sans remettre en cause le résultat final de la rencontre, qui ne peut se résumer à ce seul fait de jeu, le club s’interroge sur la justesse du second carton jaune infligé à Etienne Camara à la 59e minute.

La réaction du Sporting Charleroi après l'exclusion d'Etienne Camara à Westerlo

"Sur cette phase, une faute grossière est commise par Josimar Alcocer, joueur de Westerlo, sur Antoine Bernier. Alors que plusieurs joueurs du Sporting viennent échanger calmement avec l’arbitre pour exprimer la gravité du geste du joueur adverse, un carton jaune est adressé à Etienne Camara, pourtant dernier joueur à intervenir dans cette situation et à échanger avec Monsieur Verboomen."





Le club revient ensuite sur la réaction de l'arbitre principal, venu dans les vestiaires pour s'excuser. "À l’issue de la rencontre, l’arbitre principal est venu dans le vestiaire du Sporting de Charleroi et a reconnu une erreur d’appréciation. Malgré cette démarche de reconnaissance, la décision reste évidemment maintenue.

"Le club regrette d’autant plus cette situation qu’aucun recours n’est possible, Etienne ayant reçu deux avertissements au cours de la rencontre, entraînant automatiquement son exclusion. Il sera dès lors suspendu pour la prochaine rencontre face à Anvers."

Avant un dernier commentaire. "Le Sporting de Charleroi rappelle que le corps arbitral se doit d’être le plus professionnel possible et équitable dans ses décisions. Il dispose aujourd’hui de nombreux moyens techniques, tels que la VAR et d’autres outils, pour l’y aider. Cette exigence de justesse est essentielle, car leurs décisions peuvent influencer significativement l’issue d’une rencontre ou même, comme dans ce cas, la suivante", conclut le communiqué.