La Gantoise pourrait frapper un grand coup en battant Anderlecht : "On va travailler d'arrache-pied"

La Gantoise pensait débuter ses Champions Play-Offs par une victoire contre Malines. C'était sans compter sur l'égalisation de Bill Antonio dans les derniers instants. Une perte de points qui laisse un goût amer aux Buffalos, comme en témoigne Leonardo Lopes Da Silva.

Rik de Mil évoquait un but mérité pour Malines, mais La Gantoise garde tout de même logiquement un goût amer de l'égalisation de Bill Antonio dans les derniers instants, ce lundi lors de la journée d'ouverture des Champions Play-Offs.

"C'est une phase typique de fin de match où plusieurs joueurs dégagent mal le ballon. Il y a quelques touches chanceuses, puis le ballon lui revient et il marque d'une frappe parfaite", regrettait Lopes da Silva en zone mixte après la rencontre.

Le milieu de terrain portugais de 27 ans veut déjà se concentrer sur la suite et oublier cette déception. "Il nous faut maintenant travailler d'arrache-pied pour relever le défi à Anderlecht la semaine prochaine. En tant que joueur, il faut aborder ce genre de duels avec enthousiasme."

La Gantoise devra gagner la semaine prochaine à Anderlecht

Revenu un titulaire indiscutable de l'entrejeu gantois depuis le mois de janvier après plusieurs passages sur le banc, Lopes Da Silva se sent en bonne forme et estime prester à un excellent niveau. "Peut-être le meilleur depuis que je suis ici. C'est donc d'autant plus dommage de ne pas gagner ce genre de matchs."

Lire aussi… Déjà un point bonus en or ? Pourquoi Malines peut clairement rêver d'Europe›

Comme le médian défensif l'a bien mentionné, La Gantoise va devoir sortir une grosse prestation la semaine prochaine et s'imposer sur la pelouse d'Anderlecht pour ne pas voir le podium s'envoler définitivement et, au moins, se mettre en bonne position pour la quatrième place.