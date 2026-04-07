Leko a tout de même savouré : "C'est pour ça que je suis entraîneur"

Leko a tout de même savouré : "C'est pour ça que je suis entraîneur"
Photo: © photonews

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Si la fin de match a gâché l'impression globalement positive du match brugeois, Ivan Leko a tenu à dire tout le bien qu'il a pensé de la première mi-temps de son équipe.

Du très grand football. Voilà ce qu'a proposé le Club de Bruges en première période. La performance faiblarde du RSC Anderlecht ne doit pas faire relativiser outre mesure le niveau hallucinant atteint par les Blauw & Zwart sur certaines séquences.

Ivan Leko, même s'il regrettait un manque d'énergie de la part de ses joueurs, tenait à pointer leur extraordinaire première mi-temps. "Bien sûr, on a plutôt en tête la fin de match. Mais tout dépend de sur quoi on veut se concentrer. Si on ne parle que de la première mi-temps, c'était extraordinaire", sourit le Croate.

Leko content, mais...

"C'est pour ça que je suis entraîneur. C'est pour voir mon équipe jouer comme ça. Du très haut niveau", se réjouit Ivan Leko, qui aurait tout de même aimé que ses joueurs ne se relâchent pas en deuxième mi-temps. 

"Je leur ai dit de ne pas arrêter, de ne pas se mettre à jouer vers l'arrière, relax. Tu ne peux pas faire de pari dans ce genre de situation", souligne le coach brugeois. "Même si c'est 3-0, tu dois faire le 4-0. Et une fois à 3-1, je préfère que ce soit 3-1 que 4-2", détaille-t-il.

Lire aussi… "J'ai paniqué toute la seconde période", "on offre tout à Anderlecht" : la colère malgré le succès, à Bruges
Le Club de Bruges était en effet nettement moins à l'aise en seconde période. Un changement lié autant à un relâchement brugeois qu'à une belle amélioration de l'attitude anderlechtoise. 

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