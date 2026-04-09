Un moment toujours attendu : voici la date à laquelle les clubs belges seront fixés quant à leur licence

Le passage devant la Commission des licences est toujours un moment redouté pour une bonne partie des clubs belges. Ceux-ci seront tous fixés le 24 avril.

Il s'agit toujours d'un moment crucial et redouté de la fin de saison. Le passage devant l'Auditorat de l'Union belge, puis devant la Commission des licences du football professionnel.

Cette année, parmi les mauvais élèves, on retrouve Zulte Waregem, Dender ou encore le RWDM Brussels, qui n'ont pas reçu d'avis favorable de l'Auditorat et qui devront comparaître devant la Commission des licences pour défendre leur dossier.

En Challenger Pro League, on évoque des clubs tels que Lommel, l'Olympic Charleroi et les Francs Borains, tandis que le RFC Liège avait reçu un premier avis favorable pour sa licence D1B, mais défavorable pour la licence D1A. Un dossier que les Sang & Marine veulent compléter, alors qu'ils sont à la porte du tour final.

Les clubs de Pro League seront fixés le 24 avril

Tout ce beau monde, qui représente tout de même près d'un quart des clubs professionnels du Royaume, sera bientôt fixé, après la comparution devant la Commission des licences.



Cela a notamment été le cas de l'AS Eupen, ce mercredi, dont le directeur général Christoph Henkel et le directeur des finances Thomas Herbert étaient à Tubize pour y rencontrer la Commission. Celle-ci n'a formulé aucune demande supplémentaire et a accordé la licence aux Pandas. Tous les clubs seront fixés le 24 avril, date de l'annonce officielle de toutes les décisions de la Commission. Ceux n'ayant pas été cités dans cet articles ont reçu un premier avis positif.