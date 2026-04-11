Michel Vlap en pleine zone de conflit : "Je me sens en sécurité mais ma famille est aux Pays-Bas"

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Photo: © photonews

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Michel Vlap évolue au Qatar depuis l'été dernier. Depuis février, il se retrouve dans une région affectée par la guerre en Iran.

Le Qatar fait partie des pays ciblés par les représailles iraniennes en raison de la présence de bases américaines sur son sol. Si le championnat qatari a continué à battre son plein, la situation reste compliquée, comme l'a reconnu Michel Vlap pour ESPN.

"Ce n'est pas une situation agréable, soyons honnête. On le remarque bien. Heureusement, je me sens bel et bien en sécurité en ce moment", rassure l'ancien du RSC Anderlecht, de passe dans son ancien club Twente pour le match contre Volendam.

Michel Vlap vit "une vie normale" au Qatar

Vlap reste seul en ce moment au Qatar. "J'ai décidé qu'il était préférable que ma femme et mes enfants rentrent aux Pays-Bas. Mais j'ai des matchs à jouer et tant que je me sens en sécurité, ça me va", continue-t-il.

La vie à Doha n'a pas énormément changé au quotidien, précise cependant le Néerlandais. "Quand on lit les nouvelles depuis les Pays-Bas, c'est parfois inquiétant, mais quand tu y es, tu te rends compte que c'est assez calme", affirme Michel Vlap. "Les gens sortent dans la rue, les restaurants sont ouverts ; tu vis une vie normale au quotidien".

Lire aussi… La solution à au moins l'un des problèmes d'Anderlecht ? " Il est prêt"
Michel Vlap, 28 ans, a signé à Al-Ahli en août 2025. Il y compte 13 buts et 7 passes décisives en 28 matchs. 

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