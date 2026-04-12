🎥 Un point de colère pour Ivan Leko malgré le succès de Bruges : "On le sait, et on tombe quand même dedans"

Le Club de Bruges a peiné ce samedi soir, mais les Blauw & Zwart ont décroché trois points importants à Saint-Trond. Dire que la victoire est "bien payée" est tout de même fort de café, selon Hans Vanaken.

Le Club de Bruges ne s'est pas imposé sans accroc à Saint-Trond. En conférence de presse, Ivan Leko décrivait une rencontre intense, marquée par un fort pressing et beaucoup d'intensité.

"Nos quinze à vingt premières minutes ont été bonnes. Nous nous sommes retrouvés en face-à-face avec Tzolis et Forbs à plusieurs reprises. Saint-Trond aime jouer à l'intérieur du jeu, comme sur le 1-0. On le sait, mais on tombe quand même dans le piège."

Un aspect qui rendait l'entraîneur croate furieux malgré la victoire. "J'étais très en colère. Après ça, le match a pris une autre tournure. Après une fin de première mi-temps difficile, je pense que nous avons mieux joué après la pause. Si on joue de manière agressive, les choses tournent en notre faveur. Nous n'avons peut-être pas pratiqué un football aussi exceptionnel que par moments ces dernières semaines."

Le Club de Bruges s'en est-il bien sorti à Saint-Trond ?

Un rendement offensif plus faible, toutefois compensé. "J'ai aimé nous voir célébrer nos actions défensives. Sinon, tout tourne toujours autour de l'attaque. Aujourd'hui, c'était une question de caractère."

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Peut-on donc dire que le Club de Bruges s'en est bien sorti au Stayen ? "Je pense que c'est un peu fort de dire ça", tempérait Hans Vanaken. "En Play-Offs, il faut savoir saisir ses occasions. Après le superbe but d'Ito, ils ont eu quelques frappes de l'extérieur de la surface, mais on ne peut pas parler de vraies occasions. Dire qu'on s'en sort bien est exagéré, mais le partage était possible", a conclu le Diable Rouge.