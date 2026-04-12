Epolo, Kayembe et les autres ne devront pas payer leur amende, affirme le président de la RDC

Les internationaux congolais sont revenus en retard de la trêve internationale, le temps de fêter leur qualification pour la Coupe du Monde à Kinshasa. Mais le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a assuré que la fédération paierait leurs amendes.

Pour sa première qualification en Coupe du Monde depuis 1974, la République Démocratique du Congo a mis les petits plats dans les grands et avait prévu un défilé victorieux dans les rues de Kinshasa samedi dernier. Résultat : les internationaux congolais sont rentrés en retard dans leur club, ce qui n'a pas plu à tout le monde.

En Jupiler Pro League, Joris Kayembe et Matthieu Epolo ont ainsi manqué la première journée des Europe Playoffs. Le latéral du KRC Genk a raconté l'accueil exceptionnel vécu dans la capitale congolaise. Lui et ses coéquipiers ont également reçu des cadeaux exceptionnels de la part du président Félix Tshisekedi : un million d'euros, une jeep ou encore une parcelle au pays sur laquelle sera construite une maison.

La fédération congolaise paiera les amendes des internationaux

Et la générosité du président de la RDC ne s'arrête pas là. En effet, les Léopards ne doivent pas s'inquiéter d'éventuelles amendes que leur infligeraient leur club. "Les amendes, vous les adressez à la fédération et on les paie", affirme Félix Tshisekedi dans des propos rapportés par RFI.

Cette générosité a tout de même une condition : "Vous avez l’obligation de faire bonne figure au Mondial", a insisté le président. "Aujourd’hui, il n’y a plus de problème d’encadrement. Nos Léopards sont pris en charge de bout en bout. Rendez-nous fiers encore d’être Congolais et d’avoir l’une des meilleures équipes d’Afrique en faisant une belle Coupe du monde".

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Le Congo est versé dans une poule relevée : il affrontera le Portugal, la Colombie et l'Ouzbékistan dans le groupe K. L'objectif est clair : sortir des poules.