Hein Vanhaezebrouck veut voir un de ses anciens joueurs chez les Diables : "Il faut quelqu'un comme ça"

Scott Crabbé, journaliste football
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Hein Vanhaezebrouck veut voir un de ses anciens joueurs chez les Diables : "Il faut quelqu'un comme ça"
Photo: © photonews

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La recherche d'un buteur fiable demeure un grand point d'interrogation chez les Diables Rouges. Vu l'incertitude autour de l'état dans lequel se présentera Romelu Lukaku à la Coupe du Monde, Hein Vanzhaezebrouck invite à envisager d'autres alternatives.

Cette saison, Romelu Lukaku n'a pas été en mesure de prendre part au moindre rassemblement chez les Diables. Et il n'a toujours disputé que 64 minutes en match officiel. “Si les options principales ne fonctionnent pas, alors prends un vrai buteur”, lance Hein Vanhaezebrouck sur Sporza. Il voit en Hugo Cuypers une solution possible au manque d'efficacité devant.

Cuypers a très bien entamé sa saison avec le Chicago Fire, avec six buts en cinq matches. La saison dernière déjà, il s'était fait remarquer avec de bonnes statistiques, ce qui en fait, selon Vanhaezebroeck, un candidat logique. “Tu as besoin de quelqu'un qui sait où se trouve le but.”

Hugo Cuypers au Mondial ?

Pourtant, tout le monde n'est pas convaincu. Tuur Dierckx émet des réserves sur une éventuelle sélection. “Il n'a encore jamais été appelé, donc ce serait étrange de l'emmener soudainement à une Coupe du monde”, avance-t-il, tout en comprenant le débat.

Dierckx propose lui-même une alternative avec Lucas Stassin. “Il a marqué 12 fois la saison dernière en France et il est plus fort dans la construction. Pour moi, c'est une option plus complète”, explique-t-il.

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La crise de forme des attaquants actuels reste un problème, comme le rappellent les saisons très difficiles traversées par Loïs Openda et Michy Batshuayi. Entre respect de la hiérarchie et confiance, les choix de Rudi Garcia seront intéressants à suivre.

Moet de bondscoach Hugo Cuypers meenemen naar het WK?

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