Voici qui remplacera Philippe Albert au micro lors de la Coupe du Monde 2026

Philippe Albert ne se rendra pas aux USA en raison de soucis de santé. Le consultant iconique de la RTBF sera remplacé par Frédéric Waseige.

C'était l'une des nouvelles surprenantes de ces dernières semaines : Philippe Albert, consultant habituel de la RTBF depuis plusieurs grands tournois, présent notamment au Qatar et en Russie, ne ferait pas le déplacement aux USA et au Canada pour la Coupe du Monde 2026.

En cause : des soucis de santé, qui forcent l'ancien Diable Rouge à passer sur le billard dans les semaines à venir. Les médecins lui déconseillant de se rendre aux USA, Albert a logiquement préféré rester en Belgique, où il devrait rester actif en studio.

Frédéric Waseige remplace Philippe Albert

Restait désormais à savoir qui remplacerait Philippe Albert aux côtés de Vincent Langendries aux commentaires des matchs des Diables Rouges. Plusieurs rumeurs avaient éclos, certaines surprenantes - le nom de Michel Preud'homme avait ainsi été évoqué. Mais une solution a finalement été trouvée en interne.

C'est en effet Frédéric Waseige, commentateur et consultant régulier pour la RTBF et DAZN, qui se rendra à la Coupe du Monde, comme l'a annoncé la chaîne ce mercredi. "On m'a demandé de reprendre ce rôle, j'ai accepté et je m'en réjouis", déclare Waseige.



"Frédéric Waseige est un choix naturel et logique", explique quant à lui Benoît Delhauteur, chef sports de la RTBF. "Il a un profil idéal, car il combine de nombreux atouts. Il a le sens de la formule, il est sincère, populaire et accessible. Fred est aussi un vrai amoureux du football. Nous sommes enchantés de pouvoir lui confier cette nouvelle mission".