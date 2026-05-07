Après un match brillant, Manuel Neuer aurait pris sa décision pour la saison prochaine

Que va faire Manuel Neuer ? À 40 ans, le portier du Bayern Munich a encore rappelé ce mercredi qu'il faisait partie des meilleurs gardiens du monde. Son contrat en Bavière prend fin le 30 juin prochain.

Ce mercredi, Manuel Neuer a livré un match de très haut vol, sauvant le Bayern Munich à plusieurs reprises et permettant au suspens de demeurer jusqu'en fin de rencontre. À 40 ans, le portier bavarois a rappelé qu'il faisait toujours partie des meilleurs gardiens de but de la planète.

Mais son avenir reste inscrit en pointillés : le contrat de Neuer prend fin le 30 juin prochain, et une décision n'avait toujours pas été prise à son sujet. C'est désormais chose faite, nous apprend Fabrizio Romano : selon le journaliste italien, un accord serait proche d'être trouvé.

Manuel Neuer devrait prolonger pour une saison de plus et rester au Bayern Munich, affirme Romano. Les discussions sont toujours en cours, mais serait proches de leur dénouement. Le club bavarois aurait tenu au courant les agents d'autres gardiens de but que leur n°1 devrait rester.

Manuel Neuer, un monument du Bayern Munich

Cette prolongation est très attendue en Bavière, où Manuel Neuer est une véritable légende. Arrivé en 2011 en provenance de Schalke 04, Neuer compte 597 matchs pour le Rekordmeister, ce qui en fait actuellement le 5e joueur ayant disputé le plus de matchs au Bayern.



S'il reste, Neuer dépassera à coup sûr Gerd Müller (607 matchs) et peut-être même Oliver Kahn (632 matchs) pour s'installer sur le podium des joueurs ayant joué le plus de rencontres sous le maillot bavarois.