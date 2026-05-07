Encore forfait ce soir : l'état d'un Diable inquiète, à un mois de la Coupe du Monde

Scott Crabbé, journaliste football
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Encore forfait ce soir : l'état d'un Diable inquiète, à un mois de la Coupe du Monde
Photo: © photonews
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Amadou Onana ne sera pas en mesure de tenir sa place dans le onze d'Aston Villa à l'occasion de la demi-finale retour d'Europa League de ce soir. Pas forcément rassurant à un peu plus d'un mois de la Coupe du Monde.

Le week-end dernier, Amadou Onana était absent de la feuille de match contre Tottenham. Victime d'une blessure au mollet lors de la demi-finale aller d'Europa League contre Nottingham Forest, il avait dû céder sa place après 55 minutes.

Unai Emery se montrait dans un premier temps confiant quant à un retour de son milieu de terrain pour la manche retour de ce soir. Mais lors de la conférence de presse de veille de match, il a bien dû se rendre à l'évidence et annoncer le forfait d'Onana.

Il reste toutefois confiant : "À d’autres moments de la saison, Amadou était blessé et nous étions performants. Nous avons parfois dû nous passer de Youri Tielemans et même de John McGinn. Et nous avons réalisé de bons matchs. Je suis confiant quant aux joueurs dont nous disposons. Au milieu de terrain, nous pouvons faire jouer différentes options. Je suis confiant".

Dans quel état Amadou Onana sera-t-il pour la Coupe du Monde ?

Pour Onana en revanche, des interrogations demeurent. Comme le dit son entraîneur, ce n'est pas la première fois que le Diable Rouge est sur la touche. Cette saison, quatre autres blessures (au genou et à l'ischio) l'ont envoyé à l'infirmerie. Sera-t-il en pleine possession de ses moyens lors de la Coupe du Monde qui approche à grands pas ?


Aston Villa s'est montré évasif quant à la gravité exacte de son pépin physique, espérant pouvoir compter sur lui pour les échéances de fin de saison, notamment une éventuelle finale d'Europa League (les Villans devront s'employer après la défaite 1-0 à l'aller). Cela montre toutefois qu'Onana ne souffre pas d'une blessure susceptible de le priver de la Coupe du Monde. Attention toutefois aux efforts qui seront consentis pour le remettre sur pied : la précipitation pourrait être contre-productive pour les Diables Rouges.

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