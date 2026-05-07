Un départ majeur à venir dans l'organigramme du Standard

Le directeur du recrutement du Standard Jérôme Bonnissel devrait quitter le club dans les mois à venir.

Information surprenante qui vient de nos confrères de La Dernière Heure : Jérôme Bonnissel, le directeur du recrutement du Standard, devrait quitter Sclessin... mais dirigera bel et bien le mercato estival du Matricule 16.

Jérôme Bonnissel était arrivé au Standard de Liège en juillet 2025, et il avait signé un contrat d'un an seulement. Arrivant au terme de son bail, il ne le renouvellera pas, "pour raisons privées", précise La Dernière Heure. Mais si Marc Wilmots et la direction du Standard travaillent déjà à sa succession, l'urgence n'est pas encore pour cet été.

En effet, Bonnissel aidera bel et bien Wilmots cet été pour finaliser les dossiers en cours et préparer le recrutement en vue de la saison prochaine.

Un passage discret au Standard

Le passage de Jérôme Bonnissel au Standard aura été bref et discret : le Français était arrivé sans faire de bruit et n'aura par exemple donné aucune interview à la presse durant son mandat liégeois. L'ancien défenseur a notamment cotoyé Marc Wilmots à Bordeaux en tant que joueur.



Il a par la suite travaillé à Bordeaux comme directeur du recrutement de 2010 à 2016, avant de passer par l'OM puis de devenir directeur du recrutement du Stade Rennais de 2020 à 2024. C'est sous sa houlette que les Bretons avaient été chercher Jérémy Doku au RSC Anderlecht, par exemple.