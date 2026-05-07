Un faux espoir : Jan Vertonghen n'accompagnera pas les Diables à la Coupe du Monde

Scott Crabbé, journaliste football
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Un faux espoir : Jan Vertonghen n'accompagnera pas les Diables à la Coupe du Monde
Photo: © photonews
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Jan Vertonghen prend du galon au sein de la fédération. Mais il n'accompagnera finalement pas les Diables à la Coupe du Monde... à regret.

Après avoir raccroché les crampons du côté d'Anderlecht l'été dernier, Jan Vertonghen ne chôme pas. Il suit un stage auprès de la fédération depuis le mois de janvier dans le cadre de la formation UEFA "Master for International Players", destiné à accompagner les anciens joueurs dans leur reconversion vers le management sportif.

Se rendant au centre fédéral de Tubize trois à quatre fois par semaine, Vertonghen suit ainsi attentivement le travail de Vincent Mannaert. Cela lui permet d'avoir une vue d’ensemble sur le fonctionnement de la fédération et ses différents départements, du juridique au financier en passant par les réunions marketing.

Son stage devait initialement se terminer en mars, mais il se prolonge jusqu'en mai. Avant d'accompagner les Diables à la Coupe du Monde en tant que relais du groupe ? L'idée a notamment fait son chemin et était en bonne voie auprès de la fédération.

Jan Vertonghen rattrapé par son agenda

Le recordman de sélections chez les Diables était enthousiaste : "Mon atout, c’est que j’ai arrêté de jouer au football. Je sais ce qui se passe dans l’équipe et je sais ce que le sélectionneur national et le staff technique attendent de moi".


Mais il ne sera finalement pas de la partie. Vertonghen a en effet confirmé au Laatste Nieuws qu'il ne se rendrait pas sur le sol américain, la faute à un calendrier personnel trop chargé : "Je ne peux pas me désister pour certaines choses. La Coupe du Monde durera environ cinq à six semaines, mais je n'aurais pu y rester que dix jours maximum. Quoi qu'il en soit, j'ai encore quelques décisions personnelles à prendre". Les Diables devront donc faire sans leur ancien leader, à qui d'autres responsabilités semblent toutefois promises au sein de la fédération à plus long terme.

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