"C'est bouleversant" : dix anciens Diables unis par une noble cause à Tubize

Scott Crabbé, journaliste football
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"C'est bouleversant" : dix anciens Diables unis par une noble cause à Tubize
Photo: © photonews
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C'était il y a maintenant 40 ans : les Diables Rouges se hissaient pour la première fois en demi-finale de la Coupe du Monde à l'occasion du Mondial '86 au Mexique. Plusieurs héros de l'époque se sont retrouvés aujourd'hui à Tubize.

Petit à petit, la Coupe du Monde pointe le bout de son nez. À un mois et quatre jours du rendez-vous planétaire, le centre fédéral de Tubize était d'humeur nostalgique hier : dix héros de 1986 ont été chaleureusement mis à l'honneur.

Ce sont Eric Gerets, Danny Veyt, Franky et Leo van der Elst, Franky Vercauteren, Nico Claessens, Michel De Wolf, Patrick Vervoort, Philippe Desmet et Michel Sablon qui ont eu droit à ces retrouvailles en grande pompe.

L'occasion de prendre des nouvelles de chacun, mais aussi d'un vieux projet. Voilà 40 ans que les Diables ont lancé Casa Hogar, un projet social offrant aux enfants des rues du Mexique la perspective d'une vie meilleure.

Des Diables au grand coeur

"Entre les entraînements et les matchs, nous allions souvent nous promener. Ce que nous avons vu était choquant, car le Mexique avait été durement touché par un tremblement de terre un an avant la Coupe du monde. Nous voulions faire quelque chose pour la population, et c'est pourquoi nous avons décidé de reverser une partie de nos gains de la Coupe du monde à Casa Hogar. C'est formidable de voir que ce projet existe toujours après 40 ans", s'émeut Patrick Vervoort au micro du Laatste Nieuws.


Leo Van der Elst partageait son émotion : "Voir des gens nous remercier presque à genoux parce que nous leur avons sauvé la vie, c'est bouleversant. Un véritable retour aux sources. Un lien indéfectible. Le football, et la vie en général, dans tout ce qu'ils ont de plus beau.

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