Ilaimaharitra et Teuma dans le groupe, mais pas dans le onze : la composition probable du Standard contre OHL

Victoire obligatoire pour le Standard, qui a l'occasion de mettre la pression sur ses concurrents en s'imposant face à Louvain. Voici la composition probable des Rouches pour cette rencontre.

Quatre rencontres, dont trois à domicile. Cela devrait être un avantage, mais ce n'est pas nécessairement le cas pour ce Standard, qui engrange davantage à l'extérieur que dans ses bases. Les hommes de Vincent Euvrard devront néanmoins prendre les trois points coûte que coûte contre la lanterne rouge de ces Europe Play-Offs, Louvain, ce vendredi soir à Sclessin (20h45).

Une rencontre pour laquelle Vincent Euvrard pourra bien sûr compter sur Matthieu Epolo, présent mercredi en conférence de presse, dans les cages. Le portier de 21 ans devrait même débuter avec le brassard de capitaine, comme c'est le cas lorsque Marlon Fossey n'est pas là. Victime de raideurs à l'aine, l'Américain est incertain. En cas d'absence, il céderait à nouveau sa place à Henry Lawrence sur le côté droit.

Une situation qui profiterait alors à Josué Homawoo ou à Daan Dierckx, qui retrouveraient une place dans le onze de base aux côtés d'Ibe Hautekiet et David Bates, pour l'instant indéboulonnables. Le Togolais semble partir avec une longueur d'avance. Sur la gauche, Gustav Mortensen.

Ilaimaharitra et Teuma de retour sur le banc, Ayensa plutôt que Nkada devant ?

Au milieu de terrain, Marco Ilaimaharitra et Teddy Teuma sont de retour dans le groupe, mais les deux routiniers ne sont pas encore en mesure de débuter. Et puis, pas vraiment de raison de changer le tandem Karamoko - Nielsen qui fonctionne bien, sauf pour opter pour une autre animation.

De la même manière, aucune réelle raison de sortir Adnane Abid, qui continue de monter en puissance, ni Rafiki Saïd, qui a encore montré la semaine dernière pourquoi, malgré une certaine inconstance, il est de loin l'homme le plus décisif du Standard. En pointe, malgré la bonne prestation de Timothé Nkada au Bosuil, le choix de Vincent Euvrard pourrait se porter sur Dennis Ayensa, face à une défense plus regroupée et laissant moins d'espace. Toujours pour le poste d'avant-centre, le jeune René Mitongo, qui était légèrement blessé, est de retour dans la sélection.



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La composition probable du Standard contre Louvain : Epolo - Lawrence, Hautekiet, Bates, Homawoo, Mortensen - Karamoko, Nielsen - Abid, Saïd - Ayensa.