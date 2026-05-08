Les supporters d'Anderlecht furieux, la direction leur répond et invoque "l'incertitude économique"

La polémique autour des prix des abonnements à Anderlecht continue de provoquer des remous parmi les supporters. Après que le club a annoncé que les tarifs pour la saison prochaine resteraient inchangés, malgré un nombre réduit de matches à domicile, le Fan Council a tiré la sonnette d'alarme.

Dans un mail au ton ferme adressé à la direction, les représentants des supporters ont demandé des explications ainsi qu'une révision de la décision. Entre-temps, le club a réagi avec une explication détaillée, même si cette justification ne semble pas, pour l'instant, apaiser totalement le mécontentement d'une partie du public.

La frustration dans les tribunes est née lorsqu'il est apparu que les abonnés auront droit à moins de matches de championnat au Lotto Park la saison prochaine, alors que les prix restent identiques à ceux de la saison passée. Pour beaucoup de supporters, cela ressemble à une augmentation de prix déguisée. Dans sa lettre à la direction, la Fan Council parlait même d'" un manque de respect envers les fans fidèles qui continuent de soutenir leur club semaine après semaine, tant sportivement que financièrement".

La Fan Council d'Anderlecht surpris

Selon les supporters, le problème ne se situe pas uniquement au niveau du prix, mais surtout au niveau du principe. " Concrètement, les supporters paient plus par match, tout en ayant moins de football". Le Fan Council a également souligné qu'il y avait eu très peu de communication ou de concertation autour de cette décision. Le fait que la représentation des supporters n'ait pas été informée ni impliquée en amont est particulièrement mal passé.

Dans leur mail à la direction, les supporters ont donc exigé une explication claire, une possible révision des prix des abonnements en fonction du nombre de rencontres, ainsi qu'une amélioration structurelle de la communication entre le club et ses supporters. " Les supporters ne sont pas une source de revenus acquise d'office. Ils sont le cœur du club".

En coulisses, les échanges ont continué. Les représentants des supporters affirment être en contact quotidien avec le club afin de défendre les intérêts de tous. Parallèlement, ils ont voulu informer leur base de la réponse qu'ils ont désormais reçue d'Anderlecht.





Le Sporting invoque des raisons économiques

Dans cette réponse, le club confirme que les prix des abonnements resteront volontairement inchangés. Selon Anderlecht, cette décision a été prise après une " concertation interne minutieuse", l'incertitude économique qui entoure le football belge jouant un rôle majeur. Le club renvoie notamment aux réformes au sein de la Pro League, qui réduisent le nombre de matches à domicile, alors que les futurs formats de compétition ne sont pas encore totalement fixés.

Anderlecht pointe également des préoccupations financières plus larges. Les revenus liés aux droits TV seraient incertains à partir de 2027, et le club s'attend aussi à une baisse des recettes et des activités commerciales en raison du nombre réduit de rencontres. Selon la direction, le contexte économique actuel ne permet donc pas une diminution des prix.

Fait marquant : dans sa réponse, Anderlecht évoque aussi d'autres projets au sein de la structure du club. D'après les Mauves, une baisse des prix des abonnements pourrait avoir des conséquences sur les investissements, notamment au sein de RSCA Futures et de RSCA Women. Pour préserver cette continuité, le choix a été fait de maintenir les tarifs actuels.

Concernant la communication, le club se défend également. Anderlecht affirme qu'au cours de précédents échanges avec la Fan Council, il avait déjà été indiqué qu'une baisse de prix serait "quasi nulle", même si la décision n'était pas encore officiellement actée à ce moment-là. En outre, les supporters ayant déjà prolongé leur abonnement via une formule mensuelle auraient été informés des prix depuis un certain temps.

Pourtant, le débat ne semble pas clos. Beaucoup de supporters comprennent l'explication économique du club, mais estiment que le timing et le contexte sportif rendent l'effort de compréhension particulièrement difficile.