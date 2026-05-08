"Leurs joueurs et leurs supporters pourraient le penser" : Felice Mazzù prévient le Standard

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
"Leurs joueurs et leurs supporters pourraient le penser" : Felice Mazzù prévient le Standard
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Louvain se rend à Sclessin ce soir. Felice l'annonce, son équipe est moins démobilisée qu'il n'y paraît.

Là où le Standard a recollé à hauteur de Westerlo et Genk en tête des Europe Playoffs, Louvain n'a, depuis plusieurs semaines déjà, plus rien à jouer. Les Universitaires sont derniers du classement et n'ont pas remporté le moindre match depuis le début de la phase régulière.

Lors de la première journée, ils ont pourtant mené contre le Standard, avant de prendre trois buts dans les valises. Ce soir, OHL recroise les Liégeois, battus 0-1 à Sclessin en phase classique.

Louvain veut (re)créer la surprise

Felice Mazzù entend bien refaire le même coup : "Les Rouches seront extrêmement motivés. Mais je pense aussi que le public et les joueurs pourraient penser que ce sera un match plus facile contre une équipe qui n'a plus rien à jouer", explique-t-il en conférence de presse, cité par Het Nieuwsblad. L'entraîneur dément, rappelant que le week-end dernier, ses hommes menaient 0-3 à la mi-temps du côté de Westerlo. Pas question de démobilisation. Le seul problème ? Les Louvanistes ont craqué en seconde période, laissant leur hôte revenir à 3-3.

Pour Mazzù, le problème se situe dans la tête : "Personne ne prend les choses en main. À la mi-temps, nous avons dit que 0-3 ne signifiait rien et qu'il ne fallait prendre aucun risque. Que s'est-il passé ensuite ? Pendant quinze minutes, nous n'avons fait que prendre des risques. C'est un problème mental".

Lire aussi… Pas le droit à l'erreur pour le Standard, ce vendredi contre Louvain (coup d'envoi à 20h45)
Les joueurs ne peuvent pas changer du jour au lendemain mais peuvent se remettre en question : "On naît leader, on l'a ou on ne l'a pas. Mais la volonté de se surpasser ou de prendre les bonnes décisions, ça, c'est quelque chose qu'un joueur peut apprendre individuellement. Si nous avons des difficultés en tant qu'équipe en ce moment, c'est que nous ne sommes pas assez forts individuellement". Le déplacement de ce soir à Sclessin sera un bon test pour voir qui assumera le leadership de l'équipe.
 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Standard - OH Louvain en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Play-offs 2
Play-offs 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
OH Louvain
Felice Mazzu

Plus de news

Pas le droit à l'erreur pour le Standard, ce vendredi contre Louvain (coup d'envoi à 20h45)

Pas le droit à l'erreur pour le Standard, ce vendredi contre Louvain (coup d'envoi à 20h45)

13:00
Sclessin à moitié vide, OHL en roue libre : si le Standard a progressé, c'est maintenant qu'il doit le prouver

Sclessin à moitié vide, OHL en roue libre : si le Standard a progressé, c'est maintenant qu'il doit le prouver

10:30
1
La RAAL n'a pas traîné : Edward Still sur le point de succéder à Frédéric Taquin ?

La RAAL n'a pas traîné : Edward Still sur le point de succéder à Frédéric Taquin ?

15:25
Ilaimaharitra et Teuma dans le groupe, mais pas dans le onze : la composition probable du Standard contre OHL

Ilaimaharitra et Teuma dans le groupe, mais pas dans le onze : la composition probable du Standard contre OHL

07:00
Sa tête est mise à prix pour six millions : ça se décante pour Pape Fall

Sa tête est mise à prix pour six millions : ça se décante pour Pape Fall

15:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/05: De Ketelaere

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/05: De Ketelaere

14:30
Les premiers contacts sont positifs : Vincent Kompany voudrait emmener un Diable Rouge au Bayern !

Les premiers contacts sont positifs : Vincent Kompany voudrait emmener un Diable Rouge au Bayern !

14:30
Anthony Vanden Borre regrette : "Je pouvais renverser le match contre l'Argentine en 2014"

Anthony Vanden Borre regrette : "Je pouvais renverser le match contre l'Argentine en 2014"

13:30
La fin d'une ère : Frédéric Taquin quitte la RAAL !

La fin d'une ère : Frédéric Taquin quitte la RAAL !

12:32
1
Coup de théâtre : le champion de D1B retrouvera l'élite belge sans son entraîneur fétiche !

Coup de théâtre : le champion de D1B retrouvera l'élite belge sans son entraîneur fétiche !

12:30
Bruges ne lésine pas sur les moyens : un important programme de rénovation... pour imiter l'Union ?

Bruges ne lésine pas sur les moyens : un important programme de rénovation... pour imiter l'Union ?

12:00
Eden Hazard rejoint Axel Witsel, Laurent Ciman et d'autres, et investit dans le "LinkedIn des sportifs"

Eden Hazard rejoint Axel Witsel, Laurent Ciman et d'autres, et investit dans le "LinkedIn des sportifs"

11:30
🎥 Le discours poignant de Jelle Vossen, qui quittera Zulte en fin de saison : "Un sentiment mitigé"

🎥 Le discours poignant de Jelle Vossen, qui quittera Zulte en fin de saison : "Un sentiment mitigé"

11:00
De plus en plus de noms évoqués : le grand exode se prépare bel et bien au Racing Genk

De plus en plus de noms évoqués : le grand exode se prépare bel et bien au Racing Genk

09:30
1
Le grand conseil d'Olivier Deschacht à Jeremy Taravel avant la semaine charnière d'Anderlecht

Le grand conseil d'Olivier Deschacht à Jeremy Taravel avant la semaine charnière d'Anderlecht

10:00
🎥 "Ils en ont plus besoin que de Dieu", "Le futur Courtois" : Mike Penders enflamme l'Europe entière

🎥 "Ils en ont plus besoin que de Dieu", "Le futur Courtois" : Mike Penders enflamme l'Europe entière

09:00
La Coupe du monde... et le mercato en point de mire : Arthur Theate face à un moment charnière

La Coupe du monde... et le mercato en point de mire : Arthur Theate face à un moment charnière

08:30
Une dernière pige en D1A ? Après avoir refusé d'entraîner à Bruges, Brecht Dejaegere est fixé sur son avenir

Une dernière pige en D1A ? Après avoir refusé d'entraîner à Bruges, Brecht Dejaegere est fixé sur son avenir

08:00
Un départ majeur à venir dans l'organigramme du Standard

Un départ majeur à venir dans l'organigramme du Standard

16:45
Cela ne risque pas d'arriver à Anderlecht : pourquoi Antoine Sibierski est parti au clash avec Troyes

Cela ne risque pas d'arriver à Anderlecht : pourquoi Antoine Sibierski est parti au clash avec Troyes

07:30
Avec les félicitations d'Arnaud Bodart : le grand moment vécu par un pur produit du Standard

Avec les félicitations d'Arnaud Bodart : le grand moment vécu par un pur produit du Standard

21:00
"C'est bouleversant" : dix anciens Diables unis par une noble cause à Tubize

"C'est bouleversant" : dix anciens Diables unis par une noble cause à Tubize

06:30
Deux Diables à la fête, trois sur le carreau : les finales d'Europa League et Conférence League sont connues !

Deux Diables à la fête, trois sur le carreau : les finales d'Europa League et Conférence League sont connues !

23:00
Le premier gros coup de Sibierski ? Anderlecht pense à Fabio Baldé mais devra la jouer fine

Le premier gros coup de Sibierski ? Anderlecht pense à Fabio Baldé mais devra la jouer fine

22:30
"On n'a pas mis toutes les chances de notre côté" : Frédéric Taquin se lâche sur la fin de saison de la RAAL

"On n'a pas mis toutes les chances de notre côté" : Frédéric Taquin se lâche sur la fin de saison de la RAAL

22:00
Un faux espoir : Jan Vertonghen n'accompagnera pas les Diables à la Coupe du Monde

Un faux espoir : Jan Vertonghen n'accompagnera pas les Diables à la Coupe du Monde

21:20
Il n'y a pas que Mokio, Karetsas et Amuzu : ces binationaux que vous ne connaissez sans doute pas

Il n'y a pas que Mokio, Karetsas et Amuzu : ces binationaux que vous ne connaissez sans doute pas

20:45
"Il y a des choses que vous ne savez pas" : Frédéric Taquin répond aux critiques des supporters de la RAAL

"Il y a des choses que vous ne savez pas" : Frédéric Taquin répond aux critiques des supporters de la RAAL

20:30
Le Trust FC a de beaux jours devant lui : à la découverte de l'équipe qui a fait suer les Francs Borains

Le Trust FC a de beaux jours devant lui : à la découverte de l'équipe qui a fait suer les Francs Borains

20:00
🎥 C'est confirmé : voici l'écrin qui servira de camp de base des Diables à la Coupe du Monde

🎥 C'est confirmé : voici l'écrin qui servira de camp de base des Diables à la Coupe du Monde

19:30
Le KRC Genk trop gourmand ? Un club veut Karetsas, mais le prix poserait problème

Le KRC Genk trop gourmand ? Un club veut Karetsas, mais le prix poserait problème

19:00
Kompany éliminé par le futur Ballon d'Or ? S'il était Brésilien ou Français, il serait déjà le grand favori

Kompany éliminé par le futur Ballon d'Or ? S'il était Brésilien ou Français, il serait déjà le grand favori

18:40
Une blessure au pire moment : l'Union s'intéressait à l'un des meilleurs latéraux de D1B

Une blessure au pire moment : l'Union s'intéressait à l'un des meilleurs latéraux de D1B

18:00
Incroyable situation au Real Madrid : bagarre entre coéquipiers, un joueur a fini à l'hôpital !

Incroyable situation au Real Madrid : bagarre entre coéquipiers, un joueur a fini à l'hôpital !

17:20
Un binational de plus change de sélection, et pourrait même disputer la Coupe du Monde avec son pays natal

Un binational de plus change de sélection, et pourrait même disputer la Coupe du Monde avec son pays natal

16:25
1
Voici la sanction de Christian Burgess suite à ses propos après STVV-Union

Voici la sanction de Christian Burgess suite à ses propos après STVV-Union

15:59
4

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 2

 Journée 7
Standard Standard 20:45 OH Louvain OH Louvain
Antwerp Antwerp 10/05 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 10/05 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved