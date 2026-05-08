"Leurs joueurs et leurs supporters pourraient le penser" : Felice Mazzù prévient le Standard

Louvain se rend à Sclessin ce soir. Felice l'annonce, son équipe est moins démobilisée qu'il n'y paraît.

Là où le Standard a recollé à hauteur de Westerlo et Genk en tête des Europe Playoffs, Louvain n'a, depuis plusieurs semaines déjà, plus rien à jouer. Les Universitaires sont derniers du classement et n'ont pas remporté le moindre match depuis le début de la phase régulière.

Lors de la première journée, ils ont pourtant mené contre le Standard, avant de prendre trois buts dans les valises. Ce soir, OHL recroise les Liégeois, battus 0-1 à Sclessin en phase classique.

Louvain veut (re)créer la surprise

Felice Mazzù entend bien refaire le même coup : "Les Rouches seront extrêmement motivés. Mais je pense aussi que le public et les joueurs pourraient penser que ce sera un match plus facile contre une équipe qui n'a plus rien à jouer", explique-t-il en conférence de presse, cité par Het Nieuwsblad. L'entraîneur dément, rappelant que le week-end dernier, ses hommes menaient 0-3 à la mi-temps du côté de Westerlo. Pas question de démobilisation. Le seul problème ? Les Louvanistes ont craqué en seconde période, laissant leur hôte revenir à 3-3.

Pour Mazzù, le problème se situe dans la tête : "Personne ne prend les choses en main. À la mi-temps, nous avons dit que 0-3 ne signifiait rien et qu'il ne fallait prendre aucun risque. Que s'est-il passé ensuite ? Pendant quinze minutes, nous n'avons fait que prendre des risques. C'est un problème mental".

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Les joueurs ne peuvent pas changer du jour au lendemain mais peuvent se remettre en question : "On naît leader, on l'a ou on ne l'a pas. Mais la volonté de se surpasser ou de prendre les bonnes décisions, ça, c'est quelque chose qu'un joueur peut apprendre individuellement. Si nous avons des difficultés en tant qu'équipe en ce moment, c'est que nous ne sommes pas assez forts individuellement". Le déplacement de ce soir à Sclessin sera un bon test pour voir qui assumera le leadership de l'équipe.

