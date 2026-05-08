Officiel : Jorthy Mokio met fin aux rumeurs et dit au revoir à la Belgique

Scott Crabbé, journaliste football
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Officiel : Jorthy Mokio met fin aux rumeurs et dit au revoir à la Belgique
Photo: © photonews
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Jorthy Mokio tourne définitivement le dos à la Belgique. Ne sachant pas encore s'il pourra évoluer de sitôt avec le Congo, il choisit pourtant de faire honneur à ses racines.

Dans le dossier des binationaux, le cas de Jorthy Mokio semblait clos, après sa montée au jeu lors du premier match de l'ère Rudi Garcia contre l'Ukraine. Mais ces derniers jours, les rumeurs se faisaient de plus en plus persistantes, évoquant une volte-face en faveur du Congo.

Le joueur a mis fin au débat, déclarant aujourd'hui au Telegraaf, qu'il tournait bel et bien le dos à la Belgique pour pouvoir représenter les Léopards. En 14 mois, lors desquels il n'a plus été appelé, des choses ont changé dans son esprit.

Le choix du coeur

"À l'époque, j'étais trop jeune pour faire un choix. C'est une question de ressenti. Le Congo m'avait aussi déjà appelé. Au fil du temps, mon sentiment envers le pays de mes racines est devenu plus fort. Je pense que c'est le bon moment pour écouter mon cœur", explique-t-il.

Les règles de la FIFA ne l'empêchent évidemment en aucun cas de tourner le dos au Diables Rouges, mais semblent compromettre sa participation à la Coupe du Monde. "Je ne sais pas si c’est possible d’être appelé, compte tenu des règlements. Si c’est possible et que je suis appelé, je serai prêt. Et sinon, je soutiendrai l’équipe avec les supporters", répond-il fermement.


La Belgique perd donc un autre binational, et pas des moindres. Même si Rudi Garcia ne l'a appelé qu'une fois, Jorthy Mokio est depuis longtemps considéré comme un grand espoir de notre football. Il n'y a qu'à demander à Hein Vanhaezebrouck, qui l'aurait lancé plus jeune encore à La Gantoise s'il le pouvait, pour s'en convaincre.

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