Sa tête est mise à prix pour six millions : ça se décante pour Pape Fall

Scott Crabbé, journaliste football
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Sa tête est mise à prix pour six millions : ça se décante pour Pape Fall
Photo: © photonews
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Pape Fall a profité de son séjour en prêt à la RAAL pour s'illustrer, inscrivant 8 buts en 21 matchs pour les Loups. Résultat : l'intérêt va grandissant pour lui, notamment du côté de la Ligue 1.

Les défenseurs de D1B en savent quelque chose depuis son passage à Seraing : avec Pape Fall, ça déménage devant. Du haut de son double mètre (auquel il faut même ajouter trois centimètres pour être précis), l'attaquant sénégalais fait valoir sa force dans les duels pour s'ériger comme une tour de contrôle de la RAAL dans le secteur offensif.

Pourtant, le joueur prêté par le FC Metz a dû attendre le mois de décembre pour fêter sa première titularisation avec les Loups, la faute à la rupture du ligament croisé dont il se remettait en première partie de saison.

Mais une fois installé dans l'équipe, il n'a plus cédé sa place, marquant cinq buts lors de ses six premiers matchs au sein d'une équipe se cherchant justement plus de poids offensif. Meilleur buteur des Loups (avec plus de buts que Jerry Afriyie et Nolan Gillot, ses deux dauphins en la matière, réunis), il reviendra toutefois à Metz à l'issue de la saison, comme le prévoit son contrat.

Un retour pour engranger quelques millions ?

Les Messins avaient même envisagé d'écourter son prêt pour l'utiliser en deuxième partie de saison. Mais la RAAL était restée ferme. Reste que cet été, il pourrait finalement ne revenir qu'en transit dans son club propriétaire.


La situation a en effet changé : Metz a été relégué en Ligue 2 et l'intérêt pour Fall est grandissant. Le journal L'Equipe rapporte que Lille et Lorient font partie des clubs ayant manifesté de l'intérêt. Avec un contrat jusqu'en juin 2029, Metz est en position de force pour en demander un certain prix. La direction en attend donc six millions. L'un des dossiers à suivre...chez nos voisins : Pape Fall ne jouera vraisemblablement plus en Belgique la saison prochaine.

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