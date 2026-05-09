Chants antisémites pendant Anderlecht - Bruges : une enquête ouverte, le président Bart Verhaeghe convoqué

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Chants antisémites pendant Anderlecht - Bruges : une enquête ouverte, le président Bart Verhaeghe convoqué
Photo: © photonews

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Plusieurs supporters du Club de Bruges ont entonné, "avec une banalité choquante", des chants antisémites lors du Topper au Sporting d'Anderlecht. Le parquet de Bruxelles a ouvert une enquête, et le président Bart Verhaeghe sera convoqué ce lundi en qualité de suspect.

Le week-end dernier, le Club de Bruges s'est imposé 1-3 sur la pelouse du Sporting d'Anderlecht et a conforté sa place de leader de la Jupiler Pro League, à trois journées de la fin.

Une journée parfaite, donc, pour les Blauw & Zwart ? Peut-être pas tant que ça. En effet, le club de la Venise du Nord et son président Bart Verhaeghe pourraient être punis en raison du comportement de leurs supporters dans les tribunes du Lotto Park.

Nos confrères de Het Nieuwsblad et de La Dernière Heure affirment ce samedi que le parquet de Bruxelles a décidé d'ouvrir une enquête pour incitation à la haine ou à la violence après que certains supporters brugeois ont entonné des "chants antisémites" lors de la rencontre.

Certains supporters brugeois pourraient être sévèrement punis

Le procureur du Roi s'est saisi du dossier, estimant ces comportements contraires à la loi, et a convoqué le président Bart Verhaeghe lundi en qualité de suspect pour une audition. Le but de la justice est de retrouver les supporters concernés, mais Verhaeghe, en sa qualité de président, pourrait aussi être tenu responsable des incidents.


Cette fois, le parquet ne compte pas laisser passer, et a d'ailleurs déjà brièvement communiqué. "La banalité avec laquelle ces chants antisémites ont été entonnés choque et justifie la plus grande sévérité. Ces chants n'ont pas leur place dans la société."

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