Encore hué par ses propres supporters, Wilfried Kanga doit réagir : "Je ne le remplace pas pour faire plaisir"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Encore hué par ses propres supporters, Wilfried Kanga doit réagir : "Je ne le remplace pas pour faire plaisir"
Photo: © photonews

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Ce n'est toujours pas la grande histoire d'amour entre les supporters de La Gantoise et Wilfried Kanga, une nouvelle fois hué lors du déplacement à Malines. Rik De Mil soutient son joueur, mais concède qu'il doit élever son niveau de jeu.

La semaine dernière à Malines, Rik De Mil a remplacé Wilfried Kanga, Max Dean et Michal Skóraś dès le retour des vestiaires, alors que le score était déjà de 1-0 pour le Kavé. Une triple décision sur laquelle il est revenu en conférence de presse ce vendredi, avant de recevoir le Sporting d’Anderlecht dans le cadre de la septième journée des Champions Play-Offs.

"Ces joueurs savaient pertinemment qu’ils ne jouaient pas bien. Ils ont également compris qu’il était logique de les remplacer", a déclaré le T1 des Buffalos, cité par Het Nieuwsblad, qui s’est montré assez strict avec ces trois joueurs, tout en glissant qu’il aurait pu faire six changements dès la mi-temps la semaine dernière.

Wilfried Kanga a encore été hué à Malines

Il faudra donc impérativement faire mieux face aux Bruxellois. Une rencontre lors de laquelle Wilfried Kanga, encore visé par de grosses critiques après le match de Malines alors que Max Dean semble bénéficier d’une plus grande indulgence, sera scruté de près.

Meilleur buteur du club cette saison, l’ancien attaquant ivoirien du Standard a été sifflé à plusieurs reprises par ses propres supporters cette saison. Rik De Mil avait réagi en les exhortant à ne plus recommencer, mais le bloc visiteurs présent à Malines a bel et bien répété l’opération.

"Je ne vais pas le remplacer simplement parce que les supporters le huent"

"C’est un joueur qui est très fort mentalement, et il est soutenu par le reste du groupe ainsi que par le staff. Quand je fais mes changements, j’essaye toujours d’agir uniquement par rapport à ce que je vois sur le terrain. La situation dans notre stade ne facilite pas les choses, mais ce sont des événements auxquels nous devons faire face."

"De son côté, Wilfried doit se concentrer sur lui-même et s’assurer d’être performant durant les derniers matchs de la saison. Je ne vais jamais le remplacer pour faire plaisir aux supporters qui le huent, mais il n’avait tout simplement pas été bon à Malines", a conclu Rik De Mil, qui espère donc que l’ancien Rouche pourra se relancer contre les Mauves.

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