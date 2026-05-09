"Je suis français et fier de l'être, mais..." : Thierry Henry n'oubliera jamais la Belgique

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"Je suis français et fier de l'être, mais..." : Thierry Henry n'oubliera jamais la Belgique
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Thierry Henry, qui a été entraîneur assistant de la Belgique durant de longues années, s'est exprimé sur la sélection du plat pays à près d'un mois de la Coupe du monde 2026. Qu'est-ce que cette nouvelle génération lui inspire ?

Pour la première fois depuis 2014, la Belgique disputera une Coupe du monde sans Thierry Henry dans son staff. L'entraîneur suivra cependant certainement les prestations des hommes de Rudi Garcia.

"Il y a des joueurs de qualité. J’ai eu la chance de connaître Jérémy Doku à ses débuts. On l’a repris à l’Euro et il a tout cassé. Maintenant, il est à Manchester City. Il a parfois joué, parfois pas", a-t-il avancé au micro de L'Avenir. "Youri Tielemans a aussi pris du galon. Il y a plein de joueurs de qualité."

La Belgique, le "2e" pays de Thierry Henry

La Belgique aura toujours une place particulière dans son cœur : "J’aurai toujours un faible pour la Belgique. Je sais qu’il y a toujours cette guéguerre entre Français et Belges. Mais ça ne me dérange pas. Vous m’avez bien accueilli. Je suis français mais j’ai toujours dit que la Belgique est un peu comme une deuxième nation pour moi. Même dans les périodes difficiles, j’ai vécu de bons moments."

Avec la Belgique, Thierry Henry a évidemment connu la fameuse troisième place à la Coupe du monde 2018, mais aussi une grosse déception lors du Mondial 2022, où la Belgique est sortie en phase de groupes.


"Personnellement, je l’ai toujours dit, je suis français et fier de l’être. Mais ce que j’ai vécu avec la Belgique, comment vous m’avez accueilli ; franchement, je n’ai rien à dire", a-t-il souligné. "Là, en vous parlant, j’ai encore des frissons en repensant au match du Japon. Le match du Brésil. Celui contre la France aussi. Tout ce qui s’est passé… c’étaient de grands moments. Le retour en Belgique, la célébration sur la Grand-Place, c’était extraordinaire."

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