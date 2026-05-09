L'Iran jouera bien la Coupe du monde 2026, mais dresse une série de conditions aux pays organisateurs

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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L'Iran jouera bien la Coupe du monde 2026, mais dresse une série de conditions aux pays organisateurs
Photo: © photonews

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La fédération iranienne de football a confirmé la participation de sa sélection masculine à la Coupe du monde 2026. Le pays a néanmoins adressé une dizaine d'exigences aux pays organisateurs.

La participation de l’Iran à la Coupe du monde 2026, organisée du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Mexique et au Canada, est confirmée… mais reste entourée de nombreuses tensions diplomatiques. La fédération iranienne de football a en effet assuré ce samedi que sa sélection masculine serait bien présente lors du tournoi, tout en posant une série de conditions aux pays hôtes.

Une prise de position qui intervient dans un climat politique déjà tendu, notamment après un incident récent : le Canada a refusé l’entrée sur son territoire au président de la fédération iranienne, l’empêchant d’assister au Congrès de la FIFA. Les autorités canadiennes ont justifié cette décision par ses liens présumés avec les Gardiens de la Révolution islamique, classés comme organisation terroriste depuis 2024.

Dans son communiqué, la fédération iranienne a insisté sur sa volonté de participer sans compromis identitaire : elle affirme vouloir disputer la compétition "sans renoncer à ses croyances, sa culture et ses convictions", tout en rappelant que sa qualification a été obtenue sportivement et ne peut être remise en cause.

L'Iran veut jouer la Coupe du monde 2026, mais a des conditions

Téhéran a parallèlement détaillé dix exigences adressées aux organisateurs. Parmi elles : la garantie d’obtenir des visas pour l’ensemble de la délégation, le respect du drapeau et de l’hymne national iranien, ainsi que des mesures de sécurité renforcées dans les aéroports, les hôtels et les déplacements vers les stades.

Sur le plan politique, les États-Unis ont réagi par la voix de leur secrétaire d’État Marco Rubio, qui a assuré que les joueurs iraniens seraient autorisés à entrer sur le territoire américain. Il a toutefois précisé que certains membres de la délégation pourraient être refusés s’ils sont liés aux Gardiens de la Révolution, également classés organisation terroriste par Washington.

Sur le plan sportif, l’Iran est attendu à Tucson, en Arizona, où il établira son camp de base durant la compétition. Les Iraniens évolueront dans le groupe G, en compagnie de la Nouvelle-Zélande, de la Belgique, qu’ils affronteront le 21 juin, et de l’Égypte.

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