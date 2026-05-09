"Tout peut vite changer" : Ivan Leko se montre prudent pour le Club de Bruges

Avec encore douze points à prendre, tout peut encore arriver en Champions' Play-offs. Le Club de Bruges occupe toutefois, et pour la première fois, la première place. C'est la grande différence par rapport aux semaines précédentes, même si cela ne veut encore rien dire selon Ivan Leko.

"J’aime cette situation où nous avons le contrôle en tant que leaders", a déclaré Ivan Leko. "Cela faisait longtemps que nous n’avions plus été premiers. C’est quelque chose qu’on aime voir, mais le plus important est d’y être encore le 24 mai."

Le Club de Bruges a tout en main

Le Club de Bruges a désormais son destin entre les mains et peut être champion avec un 10 sur 12. Jusqu’ici, les Blauw en Zwart devaient gagner tous leurs matches, mais pour Ivan Leko, cela ne change pas grand-chose : "Si nous gagnons tous nos matches, nous serons champions."

"J’ai entendu dire que nous avions 51,8 % de chances de remporter le titre selon les statistiques. Mais cela ne veut rien dire. Nous n’avons encore rien en main et ce n’est qu’en gagnant des matches que nous nous rapprocherons du titre."

Ivan Leko sait ce que le Club de Bruges doit faire

"Le plus difficile, c’est de rester en tête. Il y a quelques semaines, certains nous disaient morts. Maintenant, nous ne devons pas penser que tout est déjà réglé. Encore quatre victoires et nous serons champions."

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"Nous devons continuer à nous battre chaque semaine. Tout peut vite changer. Tout le monde n’a pas l’expérience dans ce groupe, donc nous devons continuer à tout donner et ne rien laisser filer", a conclu Ivan Leko.