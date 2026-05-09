Un transfert surprenant en vue pour Vincent Janssen ?

Vincent Janssen semble se diriger vers un départ de l'Antwerp. Le buteur de 31 ans reste malgré tout ouvert à l'idée de poursuivre l'aventure avec le Great Old, mais aucun accord n'a encore été trouvé avec le club. Désormais, plusieurs clubs étrangers sont intéressés par ses services.

L’avenir de Vincent Janssen fait débat depuis un certain temps. Nous écrivions déjà auparavant que l’idée d’une retraite sportive avait même traversé l’esprit du Néerlandais. Finalement, il a toutefois décidé de chercher un nouveau contrat pour continuer sa carrière.

Vincent Janssen a clairement fait savoir qu’il aimerait beaucoup rester à l’Antwerp, mais encore faut-il que lui et le Great Old parviennent à trouver un accord. Et pour l’instant, on en est encore loin, puisque les deux parties ne parviennent toujours pas à s’entendre.

Vincent Janssen n’a toujours pas prolongé à l'Antwerp

Le Néerlandais de 31 ans était prêt à faire un effort financier, mais la proposition de l’Antwerp s’est révélée largement insuffisante. Le club devra donc soit revoir son offre nettement à la hausse, soit se résoudre à voir Janssen partir cet été.

Son contrat arrive en effet à son terme, ce qui signifie que l’international néerlandais aux 22 sélections pourra être recruté librement après la saison. Reste désormais à savoir où il pourrait rebondir. Des options aux Pays-Bas et en Belgique seraient notamment étudiées.

Des offres de MLS et d’Arabie saoudite pour Vincent Janssen ?

À l’Antwerp, on souhaite toujours poursuivre l’aventure avec lui et lui proposer un nouveau contrat de deux ans. Mais la question est de savoir si les deux parties pourront encore s’entendre sur le plan salarial. Dans le même temps, plusieurs offres concrètes seraient déjà en préparation pour l’attaquant.





Le meilleur buteur du RAFC susciterait l’intérêt de clubs aux États-Unis et en Arabie saoudite. Les contacts seraient en cours, rapporte la Gazet van Antwerpen ce samedi matin. Une situation qui pourrait évidemment compliquer les discussions avec l’Antwerp. L’entraîneur Joseph Oosting a lui aussi évoqué cette situation délicate en conférence de presse et semble également espérer une prolongation de son joueur.