🎥 Un carton rouge trop sévère face au Club de Bruges ? Saint-Trond ne digère pas la décision de la VAR

Muzamel Rahmat Brandon Morren
Muzamel Rahmat et Brandon Morren
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🎥 Un carton rouge trop sévère face au Club de Bruges ? Saint-Trond ne digère pas la décision de la VAR
Photo: © photonews

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Samedi soir, Saint-Trond a sombré sur la pelouse du Club de Bruges, mais l'expulsion de Ryan Merlen après intervention de la VAR a fait polémique.

Le Club de Bruges s'est imposé avec facilité samedi soir à domicile face à Saint-Trond. Les Limbourgeois ont eu énormément de mal au Jan Breydel et ont encaissé un but en première comme en seconde période.

Le calvaire des Trudonnaires, menés de deux buts, s'est accentué peu après l'heure de jeu. Le gardien Kokubo a complètement manqué sa relance, trop courte vers Ryan Merlen, aussitôt mis sous pression. À l'affût, Aleksandar Stankovic en a profité pour récupérer le ballon.

La polémique enfle après la carte rouge de Ryan Merlen au Jan Breydel

Merlen a dû faire faute pour arrêter l'action, et cela lui a coûté cher. Jasper Vergoote n'a sorti le rouge qu'après l'intervention de la VAR, mais la décision fait beaucoup parler. Sur les images, on dirait qu'il n'y a pas grand chose...

Le commentateur de DAZN NL, Gilles De Bilde, a indiqué ne pas avoir eu le sentiment qu'il y avait un gros contact. Une décision sans grande conséquence, le sort de la rencontre étant scellé au moment de cette exclusion.

Reste à voir quelle sanction le parquet fédéral réclamera pour le milieu de terrain de Saint-Trond. À vous de juger sur base des images. Les Canaris affronteront La Gantoise (à domicile), Anderlecht (à l'extérieur) et Malines (à domicile).

Lire aussi… Le Club de Bruges avantagé contre Saint-Trond ? Un ancien arbitre réagit à la phase polémique

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