L'invincible Mohamed Koné : Charleroi s'impose dans la douleur face à l'Antwerp

Charleroi s'est imposé sur la pelouse de l'Antwerp grâce à un but de Titraoui. Très solides défensivement, les Zèbres enchaînent un troisième clean sheet et sont dans la course à la victoire finale en Europe Play-Offs.

Charleroi est allé chercher trois points très importants sur la pelouse de l'Antwerp ce week-end. Dans ce duel entre concurrents directs des Europe Play-Offs, les Carolos ont fait preuve de beaucoup de discipline pour repartir avec une petite mais précieuse victoire.

Pendant une grande partie de la rencontre, les deux équipes se sont observées sans prendre de risques. L'Antwerp a tenté de mettre le pied sur le ballon devant son public et Charleroi a cherché à rester compact et discipliné. Les occasions étaient rares, mais les Carolos ont fait la différence avant la mi-temps.

Le seul et unique but de la rencontre

À la 41e minute, Yacine Titraoui a ouvert le score pour Charleroi. Bien servi par Anthony Van den Kerkhof, le milieu algérien a trouvé le chemin des filets avec beaucoup de sang-froid. L'Antwerp a couru derrière le score durant toute la seconde période.

Aucun but encaisse depuis trois matchs

Charleroi a livré une prestation très solide défensivement. Malgré plusieurs tentatives anversoises, le bloc carolo est resté en place jusqu'au coup de sifflet final. Koné a répondu présent avec un nouveau clean sheet. Le gardien ivoirien de 24 ans enchaîne un troisième match sans encaisser après les rencontres contre OHL et Genk.

Grâce à ce succès, Charleroi est pleinement dans la course pour remporter les Europe Play-Offs face à Westerlo, Genk et le Standard. Il y a une différence de trois points entre le premier et le quatrième.



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Le Standard mène pour le moment au classement

L'objectif est clair pour les Zèbres, terminer en tête afin de disputer le barrage final pour une place en Conference League. Le vainqueur des Europe Play-Offs affrontera l'équipe classée quatrième ou cinquième des Champions' Play-Offs, selon le vainqueur de la Coupe de Belgique.