"C'est typiquement le joueur qu'il manque à Anderlecht"

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"C'est typiquement le joueur qu'il manque à Anderlecht"
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Casper Nielsen a planté un magnifique but pour offrir la victoire au Standard de Liège contre OHL vendredi soir (2-1). Un type de joueur qui manque au Sporting d'Anderlecht selon Guillaume Gillet.

Ce succès était primordial pour les Rouches, souligne Guillaume Gillet au micro de la RTBF dans l'émission Complètement Foot : "S'ils avaient des ambitions, il fallait gagner ce match-là, donc cette victoire à domicile arrive au meilleur moment. Cela va peut-être encore plus libérer les Liégeois."

L'ancien joueur du Sporting d'Anderlecht a tenu à mettre en avant la performance de Timothé Nkada, mais il a ensuite évidemment surtout parlé de Casper Nielsen. "C'est typiquement le joueur qu'il manque à Anderlecht", a pointé Guillaume Gillet.

Casper Nielsen, un type de joueur qui manque au Sporting d'Anderlecht ?

"S'il est à 100% physiquement et mentalement, il apportera toujours quelque chose dans un match, et même quand il est dans un jour un peu moins bon, c'est un joueur capable de secouer son équipe, de faire la petite faute nécessaire, de récupérer beaucoup de ballons au niveau du travail défensif, et puis le but qu'il a mis, c'est pas donné à tout le monde", a-t-il ajouté.

Le Standard est désormais bien parti pour remporter les Europe Play-offs, mais rien n'est encore fait. Très loin de là d'ailleurs... Ce samedi, les Rouches affronteront le KRC Genk dans un match crucial pour la lutte pour la première place dans ces play-offs 2. Les deux équipes comptent actuellement le même nombre de points (33 unités). Le Standard et le KRC Genk sont suivis par Charleroi et Westerlo, qui comptent trois unités de moins. L'Antwerp est 5e avec 27 points tandis qu'OHL est loin derrière et bon dernier des Europe Play-offs avec 19 points au compteur.


Après la rencontre face à Genk, il ne restera plus que deux journées. Les Rouches se déplaceront à Westerlo le mardi suivant et recevront le Sporting de Charleroi le samedi 23 mai dans un choc wallon pour terminer.

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