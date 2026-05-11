"La saison n'a pas été celle que nous voulions" : Thibaut Courtois réagit après la défaite du Real Madrid

Thibaut Courtois a fait son retour dans les cages du Real Madrid pour le Clásico de dimanche soir, où les Catalans se sont imposés sur le score de 2-0. Le gardien belge n'a pas su éviter la défaite de son équipe. Il aurait évidemment rêvé d'un meilleur retour sur les terrains.

Thibaut Courtois était absent suite à sa blessure survenue contre Manchester City en Ligue des champions le 17 mars dernier. Il a souffert d'une lésion musculaire du faisceau antérieur du quadriceps droit. Heureusement, il est donc de retour en cette fin de saison et à un mois de la Coupe du monde.

Il aurait cependant certainement aimé que le Real Madrid s'impose contre le FC Barcelone, qui a en plus validé son titre de championnat après ce Clásico. Marcus Rashford a ouvert le score d'une magnifique frappe sur coup franc à la 9e minute de jeu. L'Anglais pensait pourtant ne pas tirer dans un premier temps, comme il l'a expliqué après la rencontre.

"Au début, je n’allais pas tirer. Quand j’ai posé le ballon, je ne voyais pas les angles, Courtois est vraiment grand… Ensuite, Dani Olmo et Pedri m’ont dit : 'Tire, tire !' Alors je me suis un peu chauffé, et c’est rentré. Heureusement que c’est rentré, parce qu’hier à l’entraînement, je n’en ai marqué aucun (rires)", a-t-il déclaré selon les médias espagnols.

Ferran Torres a ensuite inscrit un autre but neuf minutes plus tard sur un bel enchaînement (18e). Aucun but n'a ensuite été inscrit dans la suite de la rencontre. Le FC Barcelone a remporté un nouveau Clásico face à un Real Madrid qui ne connaît pas de très beaux jours.

Thibaut Courtois réagit sur Instagram

"Nous sommes tristes et déçus, comme vous. La saison n’a pas été celle que nous voulions. Nous apprendrons, nous réagirons et nous reviendrons. Hala Madrid !", a réagi Thibaut Courtois dans une publication partagée sur son compte Instagram après la rencontre.



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