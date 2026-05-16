Analyse Van den Kerkhof exemplaire, les attaquants en berne : les notes de Charleroi contre Westerlo

Scott Crabbé depuis Charleroi
| Commentaire
Van den Kerkhof exemplaire, les attaquants en berne : les notes de Charleroi contre Westerlo
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Charleroi a poussé mais s'est fait punir en fin de match par Westerlo. Voici les notes des Zèbres pour leur prestation individuelle.

Koné (6) : un bel arrêt sur un coup franc d'Haspolat sous sa barre en fin de première mi-temps...et c'est à peu près tout. Au chômage technique dans le deuxième acte, crucifié sur le contre conclu par Piedfort.

Blum (6,5) : quelques dédoublements intéressants pour permettre à Van den Kerkhof d'avoir un peu d'espace. Mais pas forcément très serein lors des rares fois où Alcocer a pu le provoquer en un contre un.

Ousou (7) : Nacho Ferri ayant préféré rester dans les parages de Cheick Keita, le capitaine carolo a vécu un match assez calme, que ce soit défensivement ou à la relance. Il s'est même montré assez présent sur phase arrêtée, avec notamment cette frappe à la retourne contrée qui prenait la bonne direction.

Keita (5,5) : bien embêté par Ferri, il n'aura gagné que deux duels sur sept. A tout de même eu le bon goût de rester au contact pour gêner son opposant. 

Nzita (6) : des prises de l'espace intérieur qui ont amené quelques décalages dans l'entrejeu. Mais pas exempt de tout reproche défensivement.

Charleroi pas récompensé

Camara (6) : assez incisif dans ses duels mais coupable de deux pertes de balle qui ont failli coûter cher aux abords du rectangle. L'une d'elles l'a d'ailleurs contraint à se sacrifier, lui valant la carte jaune.

Titraoui (6,5) : ses infiltrations ont amené du danger, il aura également été présent dans plusieurs combinaisons intéressantes dans le dernier tiers du terrain, en vain.

Van den Kerkhof (7,5) : sans doute le Zèbre le plus remuant sur l'ensemble de la rencontre. Ses déboulés sur le côté étaient l'une des rares sources de danger de la première mi-temps. Il a continué sur sa lancée après la reprise, servant même un but tout fait à Pflücke, qui n'a pas profité de son offrande.

Guiagon (5,5) : sa convocation pour la Coupe du Monde aurait pu lui donner des ailes, cela n'aura pas été le cas. L'Ivorien est rarement allé au bout de ses idées dans ses dribbles, donnant parfois l'impression d'une certaine retenue.

Bernier (5,5) : une récupération haute qui aurait mérité mieux en début de match, beaucoup moins vu par la suite. Sorti dès la première valse de changements de Mario Kohnen dix minutes après la reprise.

Scheidler (5,5) : ses quelques duels remportés aux abords du rectangle adverse ont permis à Charleroi de se projeter rapidement. Mais moins d'occasions de se mettre en évidence dans la zone de vérité : pas la moindre frappe au but. Monté à sa place, Antoine Colassin se sera montré plus dangereux, avec notamment cette superbe frappe enroulée sur le poteau.
 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Play-offs 2
Play-offs 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Charleroi
Westerlo

Plus de news

Voici l'entraîneur qui va succéder à Pep Guardiola à Manchester City

Voici l'entraîneur qui va succéder à Pep Guardiola à Manchester City

14:00
La dernière à domicile de la saison face à Felice Mazzù : les compos probables de Charleroi - Louvain

La dernière à domicile de la saison face à Felice Mazzù : les compos probables de Charleroi - Louvain

13:00
Michael Verschueren a déjà dû calmer le noyau dur d'Anderlecht, dont la colère cible Marc Coucke

Michael Verschueren a déjà dû calmer le noyau dur d'Anderlecht, dont la colère cible Marc Coucke

13:30
2
Brésil, République démocratique du Congo, Écosse... : découvrez les dernières listes pour la Coupe du monde qui sont tombées

Brésil, République démocratique du Congo, Écosse... : découvrez les dernières listes pour la Coupe du monde qui sont tombées

13:02
Malheur au vaincu entre Westerlo et le Standard : suivez la rencontre en direct commenté (20h30)

Malheur au vaincu entre Westerlo et le Standard : suivez la rencontre en direct commenté (20h30)

09:40
Faris Haroun frappe fort pour sa première sélection et écarte des cadres sur le départ

Faris Haroun frappe fort pour sa première sélection et écarte des cadres sur le départ

12:00
"Beaucoup de fierté" : Alexis Lefebvre élu joueur de la saison au RFC Liège Interview

"Beaucoup de fierté" : Alexis Lefebvre élu joueur de la saison au RFC Liège

12:30
Qui est Jordi Makiese, présent pour la première fois dans la sélection du Standard contre Genk ?

Qui est Jordi Makiese, présent pour la première fois dans la sélection du Standard contre Genk ?

08:57
Nielsen et Teuma sur le banc, du changement en attaque ? La composition probable du Standard à Westerlo

Nielsen et Teuma sur le banc, du changement en attaque ? La composition probable du Standard à Westerlo

08:57
Casper Nielsen pourra jouer à Westerlo, Teuma et Fossey aussi : les nouvelles de l'infirmerie du Standard Interview

Casper Nielsen pourra jouer à Westerlo, Teuma et Fossey aussi : les nouvelles de l'infirmerie du Standard

08:56
1
Pas de calcul pour le Standard à Westerlo : "Tout en sachant que perdre pourrait nous éliminer"

Pas de calcul pour le Standard à Westerlo : "Tout en sachant que perdre pourrait nous éliminer"

08:56
Genk prend une décision radicale : un joueur encore très important la saison dernière peut partir

Genk prend une décision radicale : un joueur encore très important la saison dernière peut partir

11:00
Eden Hazard voulait un autre numéro que le 7 au Real Madrid : "Il n'a pas voulu me le donner"

Eden Hazard voulait un autre numéro que le 7 au Real Madrid : "Il n'a pas voulu me le donner"

11:30
Antonio Conte va quitter Naples - et sa destination semble évidente

Antonio Conte va quitter Naples - et sa destination semble évidente

10:30
Les Diables Rouges doivent y jouer : une ville-hôte de la Coupe du Monde 2026 est sous tension

Les Diables Rouges doivent y jouer : une ville-hôte de la Coupe du Monde 2026 est sous tension

10:00
Réunion de crise ce mardi à la Pro League: le Club de Bruges au centre de l'attention

Réunion de crise ce mardi à la Pro League: le Club de Bruges au centre de l'attention

09:20
Voici qui devrait devenir le nouvel entraîneur de Zulte Waregem

Voici qui devrait devenir le nouvel entraîneur de Zulte Waregem

09:00
Ce serait une très bonne nouvelle pour Bruges : annoncé sur le départ, il pourrait finalement rester

Ce serait une très bonne nouvelle pour Bruges : annoncé sur le départ, il pourrait finalement rester

08:40
Révolution en Premier League : Pep Guardiola va s'en aller, Vincent Kompany ne lui succédera pas (encore)

Révolution en Premier League : Pep Guardiola va s'en aller, Vincent Kompany ne lui succédera pas (encore)

08:15
Arsenal à 90 minutes du titre, mais Leandro Trossard est sorti blessé : inquiétude pour la Coupe du Monde ?

Arsenal à 90 minutes du titre, mais Leandro Trossard est sorti blessé : inquiétude pour la Coupe du Monde ?

07:50
La dernière danse aura bien lieu : Neymar est sélectionné pour la Coupe du Monde 2026

La dernière danse aura bien lieu : Neymar est sélectionné pour la Coupe du Monde 2026

07:30
Une Coupe du Monde puis un transfert ? Matias Fernandez-Pardo sur la liste d'un grand club allemand

Une Coupe du Monde puis un transfert ? Matias Fernandez-Pardo sur la liste d'un grand club allemand

06:40
Le futur club de Jelle Vossen est-il tout trouvé ?

Le futur club de Jelle Vossen est-il tout trouvé ?

23:30
C'est officiel : le Club de Bruges s'offre un jeune international allemand

C'est officiel : le Club de Bruges s'offre un jeune international allemand

23:00
1
Roberto Martinez prêt à jouer un mauvais tour à la France ? Un binational pourrait choisir le Portugal !

Roberto Martinez prêt à jouer un mauvais tour à la France ? Un binational pourrait choisir le Portugal !

22:30
Le RSC Anderlecht aurait-il dû recevoir un penalty ? La réponse de Jonathan Lardot

Le RSC Anderlecht aurait-il dû recevoir un penalty ? La réponse de Jonathan Lardot

22:00
1
Les trois meilleurs joueurs d'Anderlecht seront convoités cet été... mais s'ils partent, c'est une catastrophe

Les trois meilleurs joueurs d'Anderlecht seront convoités cet été... mais s'ils partent, c'est une catastrophe

21:30
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/05: Nazinho

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/05: Nazinho

20:20
Très convaincant avec le FC Liège, un attaquant va rejoindre la Jupiler Pro League

Très convaincant avec le FC Liège, un attaquant va rejoindre la Jupiler Pro League

21:00
Polyvalence et finale européenne : quatre choses à savoir sur Laurens Goemaere, la nouvelle cible du Standard

Polyvalence et finale européenne : quatre choses à savoir sur Laurens Goemaere, la nouvelle cible du Standard

20:40
Le Cercle de Bruges va perdre son meilleur joueur : sa destination ne surprendra personne

Le Cercle de Bruges va perdre son meilleur joueur : sa destination ne surprendra personne

20:20
Surprise au Lotto Park : la sécurité des joueurs d'Anderlecht assurée par un ex-judoka bien connu

Surprise au Lotto Park : la sécurité des joueurs d'Anderlecht assurée par un ex-judoka bien connu

20:00
Bruges bien représenté, deux joueurs du Standard récompensés : voici notre onze du week-end

Bruges bien représenté, deux joueurs du Standard récompensés : voici notre onze du week-end

18:30
Les supporters seront ravis : Gérard Lopez envisage de vendre Bordeaux après un nouvel échec

Les supporters seront ravis : Gérard Lopez envisage de vendre Bordeaux après un nouvel échec

19:20
1
🎥 Des supporters de l'Inter prennent pour cible Romelu Lukaku lors de la célébration du doublé

🎥 Des supporters de l'Inter prennent pour cible Romelu Lukaku lors de la célébration du doublé

19:00
4
OFFICIEL : Anderlecht offre un contrat professionnel à un jeune 2011

OFFICIEL : Anderlecht offre un contrat professionnel à un jeune 2011

18:00
1

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 8
STVV STVV 1-1 La Gantoise La Gantoise
Anderlecht Anderlecht 2-2 KV Malines KV Malines
FC Bruges FC Bruges 5-0 Union SG Union SG

Play-offs 2

 Journée 9
KRC Genk KRC Genk 20:30 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 20:30 OH Louvain OH Louvain
Westerlo Westerlo 20:30 Standard Standard

Play-offs 3

 Journée 6
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 4-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved