Les plus grands clubs européens se bousculent pour un talent de La Gantoise

La Gantoise pourrait avoir du mal à retenir Ibrahima Cissé. Plusieurs grands clubs suivent le jeune Sénégalais de près.

Ibrahima Cissé attire de plus en plus l'attention de plusieurs cellules de recrutement à travers l'Europe. Selon Foot Mercato, son profil est régulièrement repéré par des clubs de Premier League et de Bundesliga, ainsi que de Ligue 1.

Des équipes comme Chelsea, Manchester United, Manchester City et Brighton suivent son évolution de près, même si aucune discussion concrète n'a eu lieu. En Allemagne, des clubs comme le RB Leipzig et le Borussia Dortmund gardent un œil sur son talent. En France, l'AS Monaco fait partie des formations qui surveillent son potentiel.

Plusieurs grands clubs s'intéressent à Ibrahima Cissé

Du haut de ses 18 ans, l'avant-centre sénégalais attire les regards grâce à son potentiel, sa puissance physique et son importante marge de progression. Des qualités qui séduisent plusieurs clubs, d'autant que sa valeur de revente est perçue comme un gros atout.

La Gantoise pourrait voir l'un de ses plus grands espoirs prendre son envol. Buteur en fin de phase classique, il a apporté sa pierre à l'édifice en Champions' Play-offs, le plus souvent en montant au jeu.

Que doit faire La Gantoise

Avec 302 minutes disputées en équipe première toutes compétitions confondues, le jeune attaquant sénégalais n'en est qu'aux premiers chapitres de sa carrière. À terme, il pourrait devenir un renfort intéressant pour les Buffalos ou pour les clubs qui voudront le recruter.





Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est estimée à 900.000 euros. La Gantoise n'a pas l'intention de le vendre, mais l'intérêt de plusieurs clubs européens pourrait vite changer la donne.