Un international sud-africain dans le viseur d'un grand club belge

Muzamel Rahmat Aernout Van Lindt
Muzamel Rahmat et Aernout Van Lindt
| Commentaire
Un international sud-africain dans le viseur d'un grand club belge
Photo: © photonews

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Un club belge engagé en Europe la saison prochaine a tenté de recruter Olwethu Makhanya. Sans révéler son identité... C'est entre Anderlecht, l'Union, Bruges, le STVV et La Gantoise.

Selon The Athletic, Philadelphia Union a refusé une offre venue de Belgique pour Olwethu Makhanya. Jugée insuffisante par le club américain, elle n'a pas permis d'ouvrir les discussions.

Sous contrat jusqu'en 2027, l'international sud-africain a indiqué à ses dirigeants qu'il souhaitait tenter sa chance sur le Vieux Continent dans les prochaines années. Une ambition qui pourrait relancer ce dossier.

Un international sud-africain vers la Belgique ?

Âgé de 22 ans, Makhanya a joué un rôle important dans la saison 2025 de Philadelphia Union, conclue par la conquête du Supporters' Shield. Le défenseur central totalise 53 apparitions avec l'équipe première. Ses performances lui ont permis de découvrir la sélection sud-africaine, avec une première apparition sous le maillot national la semaine dernière.

Selon plusieurs sources, Philadelphia Union avait refusé des offres pour Makhanya l'été dernier. Le club souhaitait conserver ses cadres afin de se concentrer sur la conquête du Supporters' Shield. Le joueur était satisfait de cette décision, convaincu qu'une opportunité de rejoindre l'Europe pourrait se présenter dans les douze mois suivants.

Quel club belge veut attirer Makhanya ?

Un départ de Makhanya obligerait Philadelphia Union à revoir une partie importante de son secteur défensif. La saison dernière, le club américain s'est appuyé sur une arrière-garde très solide, qui n'a concédé que 35 buts en saison régulière, le meilleur total de toute la MLS.

À 22 ans, l'international sud-africain a disputé 15 rencontres de championnat cette saison et continue de s'imposer. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est estimée à deux millions d'euros. Quel club belge a tenté sa chance ? L'Union Saint-Gilloise, le Club de Bruges, Anderlecht, La Gantoise et le STVV disputeront tous une compétition européenne la saison prochaine.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
FC Bruges

Plus de news

Le Club de Bruges, Genk, l'Union... Ces clubs belges vont toucher une belle prime grâce à la Coupe du monde

Le Club de Bruges, Genk, l'Union... Ces clubs belges vont toucher une belle prime grâce à la Coupe du monde

09:33
📷 Une soirée spéciale à Sclessin : toutes nos photos et nos vidéos du match amical RDC - Danemark

📷 Une soirée spéciale à Sclessin : toutes nos photos et nos vidéos du match amical RDC - Danemark

14:40
Un crack du Club de Bruges pulvérise un record de précocité : le plus jeune joueur à jouer avec sa sélection

Un crack du Club de Bruges pulvérise un record de précocité : le plus jeune joueur à jouer avec sa sélection

13:30
Amadou Onana sort son hymne pour la Coupe du monde : "We are Belgium"

Amadou Onana sort son hymne pour la Coupe du monde : "We are Belgium"

14:19
"Une source d'inspiration pour tout le football belge" : Youri Tielemans félicite les U17

"Une source d'inspiration pour tout le football belge" : Youri Tielemans félicite les U17

14:00
1
LIVE Coupe du monde : un seul Diable Rouge absent au dernier entraînement avant la Tunisie

LIVE Coupe du monde : un seul Diable Rouge absent au dernier entraînement avant la Tunisie

13:11
Vincent Janssen a une destination bien précise en tête après son départ de l'Antwerp

Vincent Janssen a une destination bien précise en tête après son départ de l'Antwerp

13:00
La FIFA réinvente l'un des rituels les plus emblématiques du football

La FIFA réinvente l'un des rituels les plus emblématiques du football

12:00
"Le danger, c'est que vous pensiez qu'il est prêt" : Rudi Garcia calme le jeu pour Romelu Lukaku

"Le danger, c'est que vous pensiez qu'il est prêt" : Rudi Garcia calme le jeu pour Romelu Lukaku

11:07
2
Les plus grands clubs européens se bousculent pour un talent de La Gantoise

Les plus grands clubs européens se bousculent pour un talent de La Gantoise

09:00
"Je pense que l'équipe est prête" : Leandro Trossard croit aux chances des Diables Rouges

"Je pense que l'équipe est prête" : Leandro Trossard croit aux chances des Diables Rouges

10:42
"David Hubert est son choix prioritaire" : et si l'Union Saint-Gilloise perdait son entraîneur ?

"David Hubert est son choix prioritaire" : et si l'Union Saint-Gilloise perdait son entraîneur ?

06:00
2
Rudi Garcia veut un groupe uni : les Diables Rouges se sont retrouvés jeudi soir

Rudi Garcia veut un groupe uni : les Diables Rouges se sont retrouvés jeudi soir

10:05
"On parle énormément de lui depuis le tirage" : un Diable Rouge obsède l'Iran

"On parle énormément de lui depuis le tirage" : un Diable Rouge obsède l'Iran

08:28
La France battue, l'Espagne accrochée : les deux poids lourds du Mondial n'ont pas rassuré

La France battue, l'Espagne accrochée : les deux poids lourds du Mondial n'ont pas rassuré

08:00
L'investissement de Thibaut Courtois n'est que le début : le KRC Genk vise 60 millions d'euros

L'investissement de Thibaut Courtois n'est que le début : le KRC Genk vise 60 millions d'euros

07:30
"Only Denmark", sortie par la porte arrière : pourquoi les médias belges ont été déçus après RDC - Danemark Edito

"Only Denmark", sortie par la porte arrière : pourquoi les médias belges ont été déçus après RDC - Danemark

07:00
Un nouvel équipementier à la Coupe du monde... et en Pro League ? "On veut conquérir le marché belge" Interview

Un nouvel équipementier à la Coupe du monde... et en Pro League ? "On veut conquérir le marché belge"

18:00
La Coupe du Monde 2026, "pire" Mondial de l'histoire ? Il y a une sacrée concurrence

La Coupe du Monde 2026, "pire" Mondial de l'histoire ? Il y a une sacrée concurrence

06:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/06: De Bruyne - Lukaku - Terho

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/06: De Bruyne - Lukaku - Terho

23:00
Le président de Naples ne gardera pas ses Belges à tout prix

Le président de Naples ne gardera pas ses Belges à tout prix

23:00
Auxerre se sépare officiellement de son entraîneur, Will Still va lui succéder

Auxerre se sépare officiellement de son entraîneur, Will Still va lui succéder

22:30
OHL se sépare d'un ancien de l'Union

OHL se sépare d'un ancien de l'Union

20:48
Le score des matchs des Diables... dans le ciel ? La ville de Seattle prépare quelque chose d'inédit

Le score des matchs des Diables... dans le ciel ? La ville de Seattle prépare quelque chose d'inédit

22:00
Au milieu des doutes, l'Iran s'envolera pour le Mexique sur une ultime victoire

Au milieu des doutes, l'Iran s'envolera pour le Mexique sur une ultime victoire

21:40
"L'un des pires finisseurs de l'histoire et l'un des meilleurs" : Lukaku laisse un célèbre YouTubeur perplexe

"L'un des pires finisseurs de l'histoire et l'un des meilleurs" : Lukaku laisse un célèbre YouTubeur perplexe

21:20
1
C'est officiel : voici le nouvel entraîneur de Liverpool !

C'est officiel : voici le nouvel entraîneur de Liverpool !

21:02
Après une grosse frayeur, Zakaria El Ouahdi a pu rejoindre le groupe du Maroc

Après une grosse frayeur, Zakaria El Ouahdi a pu rejoindre le groupe du Maroc

20:20
RD Congo - Danemark à Sclessin : une très belle soirée, malgré quelques excès Edito

RD Congo - Danemark à Sclessin : une très belle soirée, malgré quelques excès

19:40
Une opportunité pour un club belge? Sankt Pauli se sépare d'Alexander Blessin

Une opportunité pour un club belge? Sankt Pauli se sépare d'Alexander Blessin

20:00
Trois clubs veulent relancer Lois Openda, écarté chez les Diables et dans le trou à la Juventus

Trois clubs veulent relancer Lois Openda, écarté chez les Diables et dans le trou à la Juventus

19:20
Les grandes manœuvres ont commencé : l’Antwerp déjà proche de sa troisième recrue estivale

Les grandes manœuvres ont commencé : l’Antwerp déjà proche de sa troisième recrue estivale

18:30
Promu en Challenger Pro League, l'Excelsior Virton annonce son nouvel entraîneur

Promu en Challenger Pro League, l'Excelsior Virton annonce son nouvel entraîneur

19:00
"Discussions avancées avec deux candidats" : la recherche d'un nouvel entraîneur se précise à Anderlecht

"Discussions avancées avec deux candidats" : la recherche d'un nouvel entraîneur se précise à Anderlecht

04/06
Aucun pour le Standard et qu'un seul pour Anderlecht : voici les 15 joueurs les plus valorisés de Pro League

Aucun pour le Standard et qu'un seul pour Anderlecht : voici les 15 joueurs les plus valorisés de Pro League

04/06
Le noyau dur d’Anderlecht menace d’interrompre tous les matchs tant que le club ne sera pas vendu !

Le noyau dur d’Anderlecht menace d’interrompre tous les matchs tant que le club ne sera pas vendu !

04/06
14

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 10
FC Bruges FC Bruges 5-0 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Malines KV Malines

Play-offs 2

 Journée 10
OH Louvain OH Louvain 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-offs 3

 Journée 6
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 4-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved