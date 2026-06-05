Un international sud-africain dans le viseur d'un grand club belge

Un club belge engagé en Europe la saison prochaine a tenté de recruter Olwethu Makhanya. Sans révéler son identité... C'est entre Anderlecht, l'Union, Bruges, le STVV et La Gantoise.

Selon The Athletic, Philadelphia Union a refusé une offre venue de Belgique pour Olwethu Makhanya. Jugée insuffisante par le club américain, elle n'a pas permis d'ouvrir les discussions.

Sous contrat jusqu'en 2027, l'international sud-africain a indiqué à ses dirigeants qu'il souhaitait tenter sa chance sur le Vieux Continent dans les prochaines années. Une ambition qui pourrait relancer ce dossier.

Un international sud-africain vers la Belgique ?

Âgé de 22 ans, Makhanya a joué un rôle important dans la saison 2025 de Philadelphia Union, conclue par la conquête du Supporters' Shield. Le défenseur central totalise 53 apparitions avec l'équipe première. Ses performances lui ont permis de découvrir la sélection sud-africaine, avec une première apparition sous le maillot national la semaine dernière.

Selon plusieurs sources, Philadelphia Union avait refusé des offres pour Makhanya l'été dernier. Le club souhaitait conserver ses cadres afin de se concentrer sur la conquête du Supporters' Shield. Le joueur était satisfait de cette décision, convaincu qu'une opportunité de rejoindre l'Europe pourrait se présenter dans les douze mois suivants.

Quel club belge veut attirer Makhanya ?

Un départ de Makhanya obligerait Philadelphia Union à revoir une partie importante de son secteur défensif. La saison dernière, le club américain s'est appuyé sur une arrière-garde très solide, qui n'a concédé que 35 buts en saison régulière, le meilleur total de toute la MLS.





À 22 ans, l'international sud-africain a disputé 15 rencontres de championnat cette saison et continue de s'imposer. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est estimée à deux millions d'euros. Quel club belge a tenté sa chance ? L'Union Saint-Gilloise, le Club de Bruges, Anderlecht, La Gantoise et le STVV disputeront tous une compétition européenne la saison prochaine.