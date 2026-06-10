Il va finir par regretter le Standard : le cauchemar se poursuit pour Moussa Djenepo

Scott Crabbé, journaliste football
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Il va finir par regretter le Standard : le cauchemar se poursuit pour Moussa Djenepo
Photo: © photonews

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Moussa Djenepo a vécu une première saison cauchemardesque à Esteghlal. Il n'y aura d'ailleurs aucune suite, le joueur ayant rompu son contrat.

L'été dernier, après être revenu de son prêt à Antalyaspor, Moussa Djenepo avait définitivement quitté le Standard (qui l'avait rapatrié de Southampton pour pas moins de 3,50 millions d'euros) pour se relancer à Esteghlal sous les ordres de Ricardo Sa Pinto.

Son bilan dramatique (pas le moindre but ou passe décisive) avait déjà cristallisé la tension vu son salaire conséquent. Mais depuis l'arrivée de la guerre en Iran et toutes les difficultés rencontrées, le bilan sportif est passé au second plan. Il a ainsi dû fuir au Mali : "Après un long et éprouvant périple sur la route de Téhéran à Bamako suite aux attaques, je suis arrivé sain et sauf. Ce voyage n'a pas été facile, mais par la grâce de Dieu, je suis en sécurité", écrivait-il à l'époque.

Moussa Djenepo en plein cauchemar, mais libre

Et ce n'est pas tout : son salaire tant discuté, Djenepo n'en a pas vu la couleur pendant ces derniers mois. Excédé par le non-paiement de son dû, il a informé le club par courriel de sa décision de résilier unilatéralement son contrat. Malgré un bail initialement signé jusqu'en juin 2027, avec une année supplémentaire en option, l'international malien sera donc libre cet été.

Comme l'écrit le Tehran Times, une plainte déposée contre Esteghlal auprès de la FIFA dans les prochaines semaines est tout sauf impossible. Un comble quand on sait que le joueur voulait justement retrouver de la stabilité avoir avoir déjà fait face à des retards de paiements et à des mises à l'écart pour ces raisons extrasportives la saison dernière en Turquie.


Moussa Djenepo, qui fêtera ses 28 ans dans cinq jours, fera donc face à un nouveau mercato crucial pour la suite de sa carrière, en chute libre depuis ce fameux transfert à 15,70 millions d'euros du Standard vers Southampton en juillet 2019. Le défi s'annonce ardu après une saison riche d'à peine deux titularisations en Iran.

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