Officiel : après de longs mois de galère, Moussa Djenepo fait son retour en Europe

Moussa Djenepo était sans club depuis plusieurs semaines et la rupture de son contrat à Esteghlal. Le revoici aux affaires en Europe : l'ancien ailier du Standard se relance en Grèce, où il va tâcher de retrouver du rythme après plusieurs saisons très compliquées.

L'été dernier, après être revenu de son prêt à Antalyaspor, Moussa Djenepo avait définitivement quitté le Standard (qui l'avait rapatrié de Southampton pour pas moins de 3,50 millions d'euros) pour se relancer à Esteghlal sous les ordres de Ricardo Sa Pinto.

Son bilan dramatique (pas le moindre but ou passe décisive) avait déjà cristallisé la tension vu son salaire conséquent. Mais depuis l'arrivée de la guerre en Iran et toutes les difficultés rencontrées, le bilan sportif est passé au second plan.

Il a ainsi dû fuir au Mali : "Après un long et éprouvant périple sur la route de Téhéran à Bamako suite aux attaques, je suis arrivé sain et sauf. Ce voyage n'a pas été facile, mais par la grâce de Dieu, je suis en sécurité", écrivait-il à l'époque.

Moussa Djenepo transféré à Panetolikós

Et ce n'est pas tout : son salaire tant discuté, Djenepo n'en a pas vu la couleur pendant ces derniers mois. Excédé par le non-paiement de son dû, il a informé le club par courriel de sa décision de résilier unilatéralement son contrat. Malgré un bail initialement signé jusqu'en juin 2027, avec une année supplémentaire en option, l'international malien était donc libre.

Après un mois sans contrat, l'ancien Rouche a retrouvé chaussure à son pied. Il vient en effet de signer pour deux ans dans le club de Panetolikos, en première division grecque. Il ne sera pas le seul ancien de Pro League dans l'effectif, puisque la direction a fait venir Marvelous Nakamba (ex-Club de Bruges) quelques jours plus tôt.





En Grèce, Djenepo voudra avant tout enchaîner les matchs après une saison riche d'à peine deux titularisations en Iran. Parallèlement, le joueur veut aussi faire valoir ses droits pour récupérer ses arriérés de salaire.